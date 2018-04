El Concejo rechazó la intervención judicial del PJ nacional

El Concejo Municipal de Rosario rechazó en su última sesión la resolución de la Jueza Servini de Cubría, en la que interviene el Partido Justicialista en el orden nacional, por considerarla una "decisión inconstitucional" y "una intromisión indebida en la vida de los partidos políticos, considerados en nuestra Constitución Nacional como instituciones fundamentales del sistema democrático".

La iniciativa, impulsada por el edil -y titular del PJ local- Eduardo Toniolli, fue acompañada por los concejales Roberto Sukerman, Marina Magnani, Andrés Gimenez, Fernanda Gigliani y Osvaldo Miatello (todos ellos del interbloque Nacional y Popular), Juan Monteverde, Pedro Salinas, Caren Tepp y Eduardo Trasante (de Ciudad Futura), Celeste Lepratti (del Frente Social y Popular), Pablo Javkin, Horacio Ghirardi,María Eugenia Smuck y Aldo Poy (del interbloque del Frente Progresista).

Ya en el recinto, la declaración obtuvo el acompañamiento unánime de todas las bancadas salvo la del PRO, que pidió permiso para abstenerse, disparando de esta manera un debate de alto voltaje político.

Luego de agradecer la adhesión del cuerpo legislativo local, Toniolli cuestionó a Servini de Cubría -tildándola de "Jueza con una trayectoria tan larga como oscura"-, señaló que "el fallo refiere a cuestiones políticas no judiciables", y agregó que no le interesaba entrar en polémica en torno al interventor elegido, "porque lo que cuestionamos desde el justicialismo no es si es Luis Barrionuevo o Ceferino Namuncurá, lo que impugnamos es cualquier intromisión interna en el partido político con más afiliados del país, y el más importante de la oposición".

El edil señaló además que "al único que favorece esta decisión es al gobierno de Macri, que sabe que la posibilidad de derrota en las urnas de su proyecto, descansa en gran parte en una eventual estrategia unitaria que se dé el peronismo". Por último, agregó que "el 99% de los sectores internos del PJ participaron de la reunión del Consejo Nacional que se realizó para repudiar la intervención, o hicieron públicos comunicados en el mismo sentido, dejando de lado sus diferencias internas", que las autoridades partidarias locales recibieron "una amplia solidaridad de otras fuerzas, incluidas algunas que participan de Cambiemos como la UCR santafesina", y concluyó: "la Jueza logró el efecto contrario al buscado, la intervención está totalmente debilitada y aislada".