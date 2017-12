El arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martin, expresó su preocupación por los graves acontecimientos que se suscitaron ayer en el Congreso de la Nación, pidió que se llegue a un entendimiento a través del diálogo y destacó que la violencia que se vivió ayer no es social sino política.

"Estoy muy consternado por ver ese espectáculo de violencia, tanto afuera como adentro de la Legislatura, evidentemente no es este el camino, nosotros tenemos que resolver los problemas dialogando sentados a una mesa, no hay otro modo", comentó Martin, al evaluar la tumultuosa sesión de ayer en la Cámara de Diputados.

"No hay que recurrir a métodos que nosotros como sociedad ya hemos rechazado", insistió el prelado en declaraciones a Radio2, y explicó: "Los argentinos resolvemos los problemas democráticamente, así que hay que instar a este diálogo dentro del Parlamento y también en la calle, donde los reclamos deben ser pacíficos".





Asimismo, señaló: "Creo que con un diálogo maduro, sereno, en busca del bien común se puede llegar a resolver o al menos a encauzar esta problemática de los jubilados que es una de los sectores más débiles de la sociedad".

"Esperamos que cuando se abordan estos temas se tenga en cuenta el bien de las personas, que sea para mejorar y sobre todo se tenga en cuenta el contexto en el que se vive", afirmó Martín, y enfatizó: "Hay que hacer el esfuerzo para llegar a un entendimiento que sea para el bien".

"La situación general de la pobreza no hay empeorado, pero tampoco ha mejorado, no hemos salido de una situación que es difícil"





Consultado sobre la situación social en Rosario, el arzobispo señaló que "no es la mejor, y no es una novedad esto, la situación general de la pobreza no hay empeorado, pero tampoco ha mejorado, no hemos salido de una situación que es difícil".

No obstante, advirtió que la raíz de la violencia que se vio ayer en la Cámara baja y en las inmediaciones del Congreso "es política y no social", y abundó: "Me llamó la atención que en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires pasó algo similar y uno empieza a atar cabos..."