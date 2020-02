El arco político santafesino frente a un año para barajar y dar de nuevo

El año que despunta, además de requerir respuestas a problemáticas y urgencias coyunturales, obligará a todo el arco político santafesino a barajar y dar de nuevo. Un reacomodamiento de piezas por igual para oficialistas hoy en el poder y opositores todavía en fase de catarsis poselectoral.

A dos meses del debut, el gobierno de Omar Perotti ya padece estocadas ajenas y propias. Voces peronistas, algunas públicamente y otras con el volumen casi al mínimo, comenzaron a advertir sobre las consecuencias de la dilatada discusión parlamentaria del proyecto de ley de necesidad pública (antes denominada de emergencias y herramienta considerada clave por el rafaelino para poder administrar) frente a la necesidad de ajustar la sintonía con temas que sensibilizan la epidermis santafesina: una ola de violencia que no da tregua o una eventual conflictividad sindical en el corto plazo.

El diputado provincial Leandro Busatto (PJ) reclamó abiertamente a Perotti dejar de lado la "política de palacio" y recomendó "salir más a la calle". En esa línea, otra fuente parlamentaria justicialista deslizó ayer a La Capital: "Venimos machacando casi dos meses con la discusión de una ley, pero no le mostramos a la gente que estamos haciendo algo". Paralelamente, la renuncia del número dos de Hacienda, José Luis Milessi, blanqueada el viernes pasado, dejó al descubierto las fisuras existentes en la Casa Gris a 70 días de gestión.

En lo inmediato, la madre de todas las batallas —según lo planteado por el propio gobierno— podría quedar saldada el jueves próximo en el Senado. Por consenso o para que el broche final lo ponga Diputados, donde el mayoritario Frente Progresista (FPCyS) todavía no garantiza su aval a la iniciativa oficial. En diciembre, la oposición en la Cámara baja había archivado las emergencias demandadas por Perotti.

En tanto, los principales componentes del Frente Progresista ya dejaron asentada la inminencia de meses cargados de intensidad: una semana atrás, el ex gobernador y presidente del Partido Socialista (PS) nacional, Antonio Bonfatti, protagonizó un homenaje a Guillermo Estévez Boero (20º aniversario de su muerte) junto a la nueva corriente Bases (Eduardo Di Pollina y Claudia Balagué) y otros dirigentes de peso en la coalición, como el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Sobre el cierre de 2019, Bases objetó el respaldo socialista a la fórmula presidencial Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey (Consenso Federal), una apuesta de Lifschitz, y luego llamó a votar al binomio, al fin de cuentas, ganador de la puja: Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

Poco después de la movida de Bonfatti, el ex gobernador y actual presidente de la Cámara baja provincial, Miguel Lifschitz, y la ex intendenta Mónica Fein fueron a un encuentro organizado por el diputado nacional Enrique Estévez en Buenos Aires. Y el entorno del jefe del PS estalló por no haber recibido invitación alguna.

Al mismo tiempo, el proceso de reunificación del radicalismo santafesino, de la mano de su propuesta de erigir un frente opositor superador en la provincia, empezó a tallar en los futuros pasos socialistas. Tanto referentes del centenario partido, como el propio Javkin, coincidieron en que Lifschitz "no es el líder excluyente" de la alianza. Incluso, en la UCR propiciaron la incorporación de dirigentes provenientes de Juntos por el Cambio.

Estévez, titular del PS en la provincia, reconoció que el Frente Progresista debe ampliarse, pero pareció trazar un límite: el macrismo. Sin embargo, sectores del Juntos por el Cambio (JxC) no desestiman un acercamiento al sector que conduce Lifschitz.

La discusión de liderazgos e hipotéticas reconfiguraciones de espacios en el FPCyS y el macrismo, luego de las respectivas derrotas electorales, deparará innumerables capítulos: de hecho, referentes de Juntos por el Cambio enfrentados con la actual conducción provincial del espacio mantuvieron un reciente encuentro con el radical José Corral (ex intendente de Santa Fe).

Además de coincidir en diversos temas de la agenda provincial, mensuraron las chances de avanzar con una construcción política distinta al acercamiento al socialismo fogoneado tanto por el PRO como por la UCR. Y prometieron avanzar con una agenda común en los próximos meses.