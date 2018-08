Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la senadora Cristina Kirchner, defendió hoy "la inocencia" de la ex presidenta y remarcó que "ninguno" de los que declararon en la causa sobre el presunto pago de coimas en la obra pública la "menciona dentro de una maniobra delictiva".

"Quizá puedan meterle en la cabeza a la gente que aquí hubo actos de corrupción, no voy a decir que no los hubo porque no lo sé. Lo que sí sé es de la inocencia de Cristina. Ninguno de los empresarios y funcionarios menciona a Cristina dentro de una maniobra delictiva, nadie", subrayó Dalbón.

El abogado criticó al juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la causa, por considerar que "no respeta la Constitución Nacional" y que se está "llevando por delante el derecho", al tiempo que calificó como "una vergüenza" los allanamientos a los tres domicilios de la ex presidenta.