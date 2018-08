El abogado de Cristina dijo que "Bonadio es medio tonto"

"Es medio tonto Bonadio, porque Cristina no le está poniendo condiciones a él. No entendió. Pero es típico de Bonadio. A veces le cuentan las cosas, porque no lee. Ella nunca se dirigió al magistrado, sino a los senadores. No está poniendo condiciones, sino que simplemente tengan un poquito de dignidad y el respeto que se merece", sostuvo el letrado.

En diálogo con FM Delta, Dalbón insistió en que el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11 "no está buscando Justicia, sino otra cosa" y cuestionó sus "bravuconadas".

Asimismo, consideró que los allanamientos que hicieron en otros departamentos del mismo edificio del barrio porteño de Recoleta tuvieron el objetivo de "amedrentar, romper paredes, decirle 'mirá lo que te va a pasar'".

"Ya no es un circo, sino que es un corso. Quieren construir un monstruo superior a la economía, pero no lo consiguen. Cristina va a ganar las elecciones, va a ser Presidenta de la Nación", manifestó.

Consultado sobre si podía confirmar la postulación de la líder de Unidad Ciudadana en las elecciones del año próximo, el representante legal de la ex jefa de Estado aclaró: "Yo no digo eso, no lo sé. Digo que Cristina podría ser ganadora y Presidenta de la Nación en 2019. Eso lo va a decidir ella".

