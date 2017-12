Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, aseguró hoy que el juez Claudio Bonadio "es más peligroso para la democracia que para la justicia" y denunció vinculaciones del magistrado con organismos de inteligencia.

"Bonadio es más peligroso para la democracia que para la justicia. Hace cualquier cosa menos impartir justicia", dijo Dalbón en diálogo con radio Diez.

El letrado habló de "vergüenza" y "tristeza" por la decisión del juez Bonadio de dictar prisión preventiva a la ex mandataria y afirmó que en Argentina "no hay división de poderes" y que se está empezando a "encarcelar opositores", en referencia a las últimas detenciones del ex secretario legal y técnico Carlos Zannini; los ex piqueteros Luis D'Elía y Fernando Esteche, y Jorge Khalil, cercano al gobierno de Irán.

El abogado defensor de la ex presidenta dijo también que Bonadio era, a su juicio, "una mano instrumentadora, puesta en un juzgado de Comodoro PY", que "trabajaba con los servicios" de inteligencia.