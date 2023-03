Eduardo Toniolli propone que parte de las exportaciones de soja vuelva a Santa Fe

cbd3214b-a5ac-4d17-84ce-d7f4ef61b0ed.jpg

“Queremos agregarle a ese Fondo Federal Solidario otro de carácter devolutivo, con una lógica similar a la que existe en materia de hidrocarburos. Hoy cada provincia petrolera recibe un 15% de regalías por la producción de petróleo y gas, basándose en dos motivos: que la Constitución otorga a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales, y que esos recursos naturales, cuando no son renovables, deben ser gravados en el presente para financiar alternativas de desarrollo productivo para cuando se agoten en el futuro” explicó Toniolli, y se preguntó: “¿Por qué entonces no otorgar a las provincias productoras de soja una alícuota parecida? Es cada vez más patente el deterioro de las condiciones que hicieron de la Pampa Húmeda la región más fértil del mundo. Se necesitan recursos para transitar hacia producciones que sean más sustentables, y a la vez fomentar el arraigo de las poblaciones que, producto del modelo productivo, se ven empujadas a los grandes centros urbanos buscando una vida mejor, que no encuentran”.