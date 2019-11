El periodista de A24 Eduardo Feinman insultó al aire a su colega Víctor Hugo Morales por los conceptos que escribió en el prólogo del libro de Mario Vitette Sellanes, uno de los delincuentes que cometió el llamado "Robo del siglo" al banco Río de Acassuso.

La historia de aquel atraco, ocurrido el 13 de enero de 2016, cobra nuevamente actualidad porque dentro de poco llegará a los cines con Guillermo Francella como protagonista, interpretando a Vitette Sellanes. Lo cierto es que al trascender que "el cerebro" del robo escribió un libro, lo que más impactó fue el prólogo que Víctor Hugo Morales escribió.

En su programa de televisión, Feinman no ahorró calificativos para referirse a los dos ciudadanos uruguayos. Sobre Vitette Sellanes, afirmó: "Este delincuente, terrible hijo de su madre, escribe un libro en primera persona contando sus orígenes y cómo choreaba, Ahora trabaja en su ciudad natal como joyero disfrutando de los miles millones dólares que le robó a los ahorristas y gente trabajadora", expresó.

Pero de inmediato, el conductor del noticiero de A24 disparó munición de alto calibre contra Morales, por los conceptos que expuso en el prólogo del libro. "Una cosa es él y otra quién escribe el prólogo: Víctor Hugo Morales, quien fuera un gran relator de fútbol y que en la época del kirchnerismo se convirtió en un relator del relato", comenzó.

"Lo que hace en el prólogo es ensalzar la figura de este delincuente. Dice que 'cuando roba a los ricos, alguien puede pensar que al fin de cuentas es un pequeño impuesto que paga aquel que se sirve de un sistema que estafa a millones'. ¿Esto puede salir de la cabeza de un bien nacido?", expresó Feinman, enojado.

Pero su indignación mayor llegó cuando leyó una comparación que Morales hizo sobre Vitette y Mauricio Macri. "En un lugar no demasiado lejano a la esquina en la que Mario Vitette enciende un cigarrillo y otea el horizonte de la Ciudad, un presidente quizá está armando una empresa que compra parques eólicos a bajo precio para insuflarle mucho más valor y venderlos. Pero no tiene la misma gracia, de los dos ladrones es preferible Vitette, porque su trabajo lo hace corriendo riesgos", narró Feinmann y no pudo reprimir el insulto contra Víctor Hugo: "¡Hay que ser hijo de puta! Si esto no es apología del delito, pega en el palo".