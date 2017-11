Echegaray negó haberle bajado la deuda a Ciccone

El ex titular de la Afip Ricardo Echegaray negó ayer ante el juez federal Ariel Lijo haber avalado en 2010 una quita en la deuda impositiva que mantenía la ex Ciccone Calcográfica con el organismo y afirmó que sí mantuvo reuniones con el ex vicepresidente Amado Boudou por el tema.