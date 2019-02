Duro cruce entre Stiuso y Berni en un shopping porteño

Antonio Jaime Stiuso, el hombre que manejó los hilos del espionaje en las últimas décadas, y Sergio Berni, el ex secretario de Seguridad nacional, fueron protagonistas de un tenso cruce en una cafetería del shopping Patio Bullrich, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

Berni tenía planeado encontrarse con Santiago Montoya, ex titular de Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (Arba). Al ver en una mesa del café a Stiuso, se acercó a saludarlo.

Pero, en ese momento, el ex espía reaccionó enojado. "Sos un caradura, rajá de acá. Vos les hiciste un seguimiento a mis hijas ¿Cómo te da la cara para saludarme?", habría dicho el ex hombre de la Side, al tiempo que se levantó de la mesa con la intención de pegarle.

"No me tocó. Un pibe que lo acompañaba tuvo que salir a separarnos", explicó Berni sobre el hecho. Y añadió: "No entendí nada de lo que me dijo ni lo que quiso hacer. No tengo ningún problema y fue algo totalmente intrascendente".

Además, afirmó que no le tocó un pelo. "Me llega al ombligo", sostuvo Berni, dando cuenta del corto alcance de los posibles golpes de Stiuso.

La alusión al supuesto seguimiento de las hijas de Stiuso se basa en la existencia de una carpeta que habría armado Berni con movimientos del fallecido fiscal Alberto Nisman y otros personajes relacionados, como el ex espía y su familia.