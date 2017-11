Duro cruce de opiniones entre Garavano y Lorenzetti por la reforma judicial

El ministro de Justicia, Germán Garavano, volvió a reclamarle ayer al Poder Judicial que introduzca cambios en su funcionamiento, como la extensión de la jornada laboral, y destacó los altos sueldos de los magistrados, pero el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, le respondió que hace 10 años la Justicia viene reclamando cambios y "políticas de gestión" y denunció que el 30 por ciento de los cargos se encuentra vacante.

El contrapunto se produjo en la Facultad de Derecho de la UBA, durante la apertura de un congreso que organizó la Ajufe (la agrupación de jueces federales) con el apoyo del Ministerio de Justicia y la OEA.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue testigo del diplomático cruce entre Lorenzetti y Garavano durante la apertura del congreso "Desafíos de la cooperación jurídica internacional".

Entre el público se encontraban, entre otros, el senador que lidera el PJ en la Cámara alta, Miguel Pichetto, y el representante de los empleados judiciales nacionales, Julio Piumato.

Para Garavano, "la cantidad y calidad de delitos que hoy enfrentamos supera largamente la organización del juzgado tradicional" y, en sintonía con las palabras del presidente Mauricio Macri del pasado lunes, advirtió que "seguimos trabajando en el modelo colonial".

"Leemos un expediente judicial como hace 200 años. Seguimos trabajando con una rutina y unos horarios... Como decía el presidente, si bien generó alguna molestia, tenemos que replantear la forma en que trabajamos en la Justicia", deslizó.

Tras subrayar la "demanda de la ciudadanía muy fuerte sobre la Justicia penal", Garavano resaltó que "la única forma sustentable de recorrer este camino es que sean los jueces, a través de organizaciones como estas (la Ajufe) las que protagonicen el camino" de la renovación.

"Desde afuera, nosotros podemos impulsar leyes, pero si no hay un movimiento interno que lidere este proceso y marque las cosas que hay que corregir...", dejó picando el ministro, que no completó la frase.

Tras ello, advirtió: "El sistema judicial argentino es uno de los que ocupa el mayor nivel de presupuesto a nivel mundial: estamos enviando un punto del PBI. Es decir, no tenemos un problema de recursos".

Luego cuestionó el sueldo de los magistrados y del personal que lo apoya al señalar que las esas remuneraciones son "de las más altas del país, de la región y probablemente del mundo".

"Entonces, tenemos un recurso humano valiosísimo —siguió—; tenemos jueces formados, con experiencia. Entonces nos faltan generar esos cambios en los procesos de trabajo que muchas veces ni siquiera requieren de reformas normativas, más allá de trabajar todos juntos", advirtió.

Independencia

Lorenzetti tomó la palabra un rato después para advertir que los poderes judiciales de la región trabajan en la independencia y el sistema de división de poderes.

"Los poderes judiciales deben transformarse, y estamos en esa línea. Hace más de 10 años la Corte comenzó" ese proceso, devolvió, y cuestionó que esas reformas no se pudieron hacer "porque faltan políticas de Estado" y "políticas de gestión", porque "no se puede cumplir si no tenemos cooperación de todos los poderes, nacionales y provinciales".

Señaló que "hace 10 años que planteamos la necesidad de que debe haber jueces y juezas en todos los juzgados, y aún hoy hay 30 por ciento de vacantes". Además, sostuvo que desde hace una década reclaman la incorporación de tecnología, la necesidad de avanzar en un sistema acusatorio y crear una agencia de investigación para el Poder Judicial.

"No es sólo la cooperación entre jueces y fiscales sino de las agencias de investigación, porque en la mayoría de los delitos complejos necesitamos esa cooperación, y hemos hablado muchas veces con el Ministerio de Justicia", resaltó.

"Es un gran momento para iniciar cambios en política de Estado. El Poder Judicial, la Corte hace mucho que lo plantean. Hoy tenemos la posibilidad de trabajar en conjunto. No es un tema de un poder o de otro", cerró el alto magistrado.

Juicio político para el juez Arias

El juez platense Luis Federico Arias, titular del Juzgado Contencioso Administrativo, fue suspendido ayer de su cargo para ser sometido a juicio político por presunto mal desempeño. El magistrado negó las acusaciones y habló de "intencionalidad política" en su contra y le apuntó al procurador bonaerense, Julio Conte Grand. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó su "preocupación" por entender que los hechos en los que se sustenta la acusación no constituyen causales previstas para el proceso de enjuiciamiento de magistrados.