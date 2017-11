Durán Barba: "Lo más probable es que Macri vaya por la reelección"

El consultor político de Cambiemos, Jaime Durán Barba, adelantó que "lo más probable" es que dentro de dos años Mauricio Macri vaya por la reelección. Y adelantó algunos nombres para su posible sucesión. Además reveló que en los 70 cantaba la marchita peronista.

En un mano a mano con Luis Novaresio en LNE, el consultor ecuatoriano respondió a la consulta sobre quién podría ser el sucesor de Macri en la presidencia. "Lo dirá la vida, creo que falta mucho tiempo. Estoy admitiendo implícitamente la reelección, pero honestamente lo más probable es que Mauricio Macri se reelija, entonces (la sucesión) va a pasar dentro de seis años, que en América latina es casi un siglo".

de todas formas, Durán Barba dijo que en el PRO hay otros dirigentes como María Eugenia Vidal, Marcos Peña y Horacio Rodríguez Larreta. "En el PRO se formó mucha gente, fuimos construyendo un sueño bajo el liderazgo de Mauricio", apuntó.

Peronismo. En otro tramo de la charla con Novaresio, Durán Barba recordó su pasado con el peronismo. Recordó que en su Ecuador natal, pertenecía a una familia acomodada y que de chico se sintió atraído por las ideas anarco-trotskistas. "Pero en mi país prácticamente no había obreros. Al llegar acá (en 1971) había un movimiento obrero haciendo una revolución y eso me pareció genial".

El consultor macrista admitió que "muchas veces" cantó la marchita peronista. Y hasta bromeó al hacer una reinterpretación de la frase "combatiendo al capital": "Perón combatía al libro (El Capital) de Marx, por eso combatía al capital. Perón no fue un hombre de izquierda, no era marxista. Hubo gente de izquierda cerca de él, como John William Cooke o Jorge Abelardo Ramos, pero él no era marxista. El peronismo fue un movimiento muy importante que estructuró la identidad de la Argentina".