Durán Barba: "Estoy seguro de que vamos a ganar en 2019"

Durán Barba mantuvo un mano a mano con la "Cámara Intratable" donde vaticinó un triunfo de Cambiemos en las elecciones presidenciales de 2019. "Estoy seguro de que vamos a ganar".

"Estamos en un momento que no es el mejor", reconoció el asesor del presidente Macri, pero a la vez se mostró optimista respecto del rumbo económico del gobierno: "A partir de febrero va a haber un cambio importante y la economía va a mejorar".

Consultado por el periodista Albano Piacenza acerca de si cree que Cristina se presentará en las elecciones, el gurú oficialista respondió: "Supongo que si. Un político que tiene muy buenos porcentajes en las encuestas y que tiene experiencia es lógico que se presente".

Por último, el asesor de Macri evitó referirse a la figura de Carrió cuando se le preguntó cómo impactan sus explosivas declaraciones: "No sé, no le he visto".