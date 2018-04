"No hablo de delitos complejos, pero en en los casos de los motochorros todos los días se roban relojes, celulares, computadoras, carteras, mochilas. Después dicen que los índices de delito bajaron. La gente ya no quiere hacer la denuncia se pierden dos o tres horas de algo que no sirve absolutamente para nada", expresó. "Ahora le han robado hasta al Premio Nobel y, obviamente, lo recibimos robándole, con esta decadencia que vivimos día a día", añadió.





"No hay excusas, necesitamos realidades. Una realidad bochornosa, peligrosa y siempre cuando actuamos cuando corre sangre. Tienen que morir chicos, mujeres, hombres para que algún día alguien reaccione. Nos están robando todos los días y hay un Estado que mira para el otro lado. Es un papelón", concluyó.





El duro relato de una mujer a la que le mataron el hijo: "El asesino fue absuelto delante de mis ojos"

Duro relato de Karina Massa de Gandolfo, integrante de Usina de Justicia, sobre la inseguridad : "El asesino de mi hijo fue absuelto delante de mis ojos"



6 de abril de 2018



La inseguridad no da tregua





Santiago del Moro no ocultó su indignación este jueves en " Intratables " al referirse a los reiterados casos de inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires: "Si ya no pueden controlar con todo el poder y las Fuerzas que tienen, estamos complicados", sostuvo y agregó: "Esto es cosa de todos los días, Si no le damos las llaves de la ciudad a los chorros"