Dura crítica de Alberto Fernández a Marcos Peña

El dirigente peronista Alberto Fernández consideró ayer que Marcos Peña "es un inútil", que "no tiene la menor idea de lo que habla", y que su peor problema es creer "que la política es sólo un problema comunicacional".

Además, dijo que ve al gobierno "desorientado". Consultado sobre la estrategia del peronismo de cara a las elecciones de 2019, el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo advirtió que "no se puede hacer política sin Cristina" Kirchner, y se entusiasmó con la evolución de las encuestas que, a su juicio, marcan una caída constante de Macri y un incremento en la de la ex presidenta. "Macri ya es el malo, si compite contra Cristina le hace bien a Cristina", analizó.