Duhalde volvió a postular a Lavagna como candidato

Eduardo Duhalde aseguró hoy que "no sirven los partidos políticos para gobernar" y que quien sea el próximo presidente de Argentina tendría que serlo como parte de "una gran coalición" y no representando a un partido político.

"No sirven los partidos políticos para gobernar. Yo no creo en los gobiernos de los partidos", dijo Duhalde en diálogo con radio Cadena 3.

Agregó que "la idea de oficialismo y oposición debe desaparecer para gobernar", y afirmó que "si se presenta (Roberto) Lavagna (su candidato), el cristinismo o el PRO", los argentinos van a "seguir penando".

En este marco, dijo que el próximo presidente, que surja de los comicios del 2019, "tendría que ser parte de una gran coalición".

"Que no se le ocurra presentarse si no se arma una gran coalición en Argentina", dijo Duhalde respecto al ex ministro de Economía Roberto Lavagna, a quien promueve como candidato a presidente para las elecciones del 2019.

Respecto a Lavagna dijo que era un "patriota" y que "seguramente" se presentará como candidato, en caso de ser convocado.

Agregó que el economista "no quedó mal con nadie" y es la persona que "se acopla" a la necesidad que tiene el país de generar "puentes".

"Los radicales creen que es radical, los justicialistas creemos que es justicialista. Yo tengo el pálpito de que no es ninguna de las dos cosas", contó.

Por otro lado, negó que se haya reunido con Cristina Fernández de Kirchner al señalar que "nunca" ha tenido buena relación con la expresidenta.