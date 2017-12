Duhalde le recomienda a Macri que busque "rápido" un sucesor

El ex presidente Eduardo Duhalde le aconsejó ayer al presidente Mauricio Macri "que busque rápido un sucesor" porque "la gobernanza moderna es tremendamente exigente" y dijo además que "no hay que pelear más" porque el país "parece un reñidero".

Duhalde se pronunció de esta forma en declaraciones a la prensa en el Senado, adonde concurrió para participar como disertante en el ciclo de charlas "La perspectiva de los partidos políticos en los procesos electorales".

El ex presidente y ex senador nacional sostuvo que "el momento de la gobernanza moderna de hoy es tremendamente exigente" y agregó: "Le aconsejaría a Macri que busque rápido un sucesor, porque es intolerable la gobernanza de hoy".

Al respecto, señaló que "se suman, a los que ya eran problemas hace 10, 20 o 30 años, el avance vertiginoso del crimen organizado, pero además también las redes sociales, que tienen una importancia fundamental" en el mundo actual, y agregó: "El gobierno hace lo que puede en una situación difícil".

"Lo que yo siempre le pido a la gente es que tiene que tener paciencia; es decir, no importa si el gobierno anterior tuvo el 70 por ciento de la culpa y este el 30, lo cierto es que tenemos un problema y la única solución que yo he conocido para resolver los problemas es juntándonos", afirmó el ex mandatario.

Sobre este punto sostuvo que "el tema del encuentro patriótico empieza en el corazón", y agregó: "No tenemos que pelearnos mal, por Dios, nos la pasamos peleando, parece un reñidero. Se arman dos tribunas, basta de peleas, el país nos necesita a todos".

Administrar y controlar

Posteriormente, durante su discurso en el evento celebrado en el Salón Azul del Congreso, Duhalde habló sobre los partidos políticos y sostuvo que en la actualidad la lógica entre las fuerzas debe ser que "los que ganan administran y los que pierden controlan".

Al repasar su desempeño como presidente designado por la Asamblea Legislativa en el marco de la profunda crisis política, económica y social desencadenada en 2001, señaló: "Yo no salvé nada, fue la política" la que salvó al país.