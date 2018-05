aviso. Duhalde dijo que hay una "borrachera de poder" en el gobierno.

Eduardo Duhalde analizó ayer la compleja coyuntura política y económica del país, aunque negó que se pueda comparar con la crisis provocada por la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, que lo depositó (con apoyo parlamentario y sin elecciones) en la Casa Rosada. "Esto no es el 2001", enfatizó al respecto el ex presidente".

Duhalde también calificó como "dificultosa" la situación económica actual, aunque confió en que "se va a salir" adelante porque no se trata de "nada que no pueda resolverse".

"Esto no es el 2001. Nosotros hicimos un diálogo democrático para políticas de Estado con el actual presidente. Participó el radicalismo, toda la oposición. Fue hace años, cuando Mauricio Macri era opositor. Pero, una vez que ganan, les toma una especie de borrachera del poder, creen saber todo y eso es un gravísimo error", argumentó en declaraciones a La Ocho.

Asimismo, Duhalde reconoció que la cotización del dólar "influye en la economía y en el estado de ánimo de los argentinos", razón por la cual consideró clave tener esa divisa bajo control y evitar subas bruscas.

Además, el ex mandatario instó a propiciar "un diálogo amplio, sin restricciones, para llegar a consensos de Estado que permitan al país salir de esta compleja coyuntura".

"Es una situación dificultosa, pero nada que no pueda resolverse. Es manejable", insistió Duhalde. "Creo que se va a salir", añadió respecto de la volatilidad del dólar de los últimos días, al tiempo que pidió "llevarle tranquilidad a la gente".

En esa línea, el ex presidente consideró que Macri tiene "una forma distinta de manejarse" y destacó que, "incluso teniendo mayorías parlamentarias, no es posible gobernar sin consenso de la oposición: eso no se puede hacer más".

"Tratemos de colaborar en lo que podamos y después habrá que pensar distinto, porque así es muy difícil salir", afirmó Duhalde.

De inmediato, el ex jefe del Estado subrayó respecto de Macri: "No es día ni mes de crítica, pero cuando se supere ésto deberíamos sentarnos a hablar". Paralelamente, consideró que el presidente y sus funcionarios están "jugándose" por la gestión.

"Ningún gobierno nace aprendiendo y en éste hay mucha gente nueva que conozco mucho, los aprecio. Sé que hay muchos que están jugándose, el mismo presidente. Por eso dije alguna vez que no me gustaría estar en los pantalones de él", prosiguió.

Finalmente, Duhalde dijo estar "enojado" por el precio de los alimentos y advirtió que el gobierno "tiene que luchar contra los monopolios y los oligopolios".

"No lo hacen y no se dan cuenta de que la gente necesita alimentos a mitad de precio, que es absolutamente posible de lograr", sentenció.

La semana pasada, Duhalde había reeditado su famosa frase de 2002 al reiterar su convencimiento de que los argentinos "estamos condenados al éxito" y que se alcanzará un acuerdo con todos los sectores para resolver los problemas.

"Podemos salir. Es muy fácil hablar y un poco más difícil ponerse a trabajar por objetivos comunes, pero es absolutamente posible. Estoy seguro de que vamos a ponernos de acuerdo, ojala sea ahora y, si no, será más adelante", expresó.

"Hay que dejar que las cosas se aclaren. Lo que hay que hacer es lo que llamamos en su momento como Diálogo Argentino, que incluye al Consejo Social. La Iglesia lo está reclamando desde siempre", agregó.