Donello: "Cuando eldiálogo no funciona,hay que ponerse fuerte"

El secretario general de la UOM de Rosario, Antonio Donello, aseguró ayer que el sindicato liderado por Antonio Caló "no quiere ser responsable de la política que lleva adelante la CGT", frente a lo cual advirtió que, "cuando el diálogo no funciona, hay que ponerse fuerte".

"No compartimos los criterios de la CGT frente a las reformas previsional y laboral. No queremos ser responsables de la política que lleva adelante la CGT. Soy dialoguista, pero cuando el diálogo no funciona, hay que ponerse fuerte, con firmeza", sostuvo Donello. Asimismo, el representante de los metalúrgicos rosarinos reclamó "una conducción más fuerte" al frente de la CGT.

Paralelamente, la UOM finalmente decidió que no cubrirá la Secretaría de Interior de la CGT, que dejó vacante en el esquema de conducción de la central obrera con el alejamiento de Francisco Barba Gutiérrez.

De ese modo, la UOM respaldó la decisión del referente del gremio metalúrgico, aunque se mantendrá afilada a la entidad de la calle Azopardo.

"Se fue de la CGT el Barba Gutiérrez, la UOM no. Pero igual no va a cubrir el lugar que quedó vacante en la Secretaría de Interior", precisaron voceros del emblemático sindicato.

La resolución llegó tras una reunión que realizaron los secretarios generales de todas las seccionales en la sede de la UOM del barrio porteño de Villa Lugano, de la que participaron el propio Gutiérrez y Caló.

Gutiérrez había concretado su salida el martes pasado, durante una reunión del consejo directivo en la que discutió con los miembros del triunvirato por el poco acatamiento que tuvo el reciente paro.

También reclamó que se elija una nueva conducción que reemplace a la tripartita que integran Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña.

"La UOM paró con todos sus cuerpos orgánicos y se movilizó, pero la huelga tuvo poco acatamiento de los demás. El triunvirato viene perdiendo autoridad desde que le quitaron el atril", sostuvo un vocero del gremio, en alusión a la marcha realizada en marzo en el microcentro porteño y que terminó con incidentes con grupos de manifestantes de partidos de izquierda.