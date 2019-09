Disputa entre radicales y Fernández por la herencia política de Alfonsín

Figura. Entre unos y otros, el ex presidente Raúl Alfonsín fue reivindicado.

"Uno es el resultado de muchas cosas, y yo soy también el resultado de Raúl Alfonsín", dijo hace unos días el candidato a presidente del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, y la respuesta de algunos sectores del radicalismo no tardó en llegar, en particular de dirigentes aliados a Cambiemos. Primero le contestó el jefe del bloque oficialista en Diputados, Mario Negri, recordando que fue durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2006, cuando "no dejaron entrar a Alfonsín a la Casa Rosada a un homenaje a Arturo Illia". Y ayer se sumaron a la polémica los dirigentes de la UCR José Cano y Luis Naidenoff

La herencia política del ex presidente Alfonsín se metió de lleno en la campaña electoral. Porque también Fernández contestó a Negri acusándolo de mentiroso.

"A Negri le debe pesar la traición que le hizo a Alfonsín el día que se abrazó con Macri. Supo Alfonsín lo que lo quise y lo que lo valoré como para que Negri me ande tratando como un mentiroso. Él miente. Les mintió a todos los radicales asociándolos a este gobierno de ladrones de guante blanco, un radicalismo que siempre habló de ética", replicó el candidato del FdT.

Ayer, Cano señaló que "Fernández busca referencia en Alfonsín porque tiene que esconder a Cristina Kirchner. El candidato del kirchnerismo debería respetar a semejante figura de la historia argentina, en lugar de utilizarla para tratar de venderse como demócrata y republicano".

Cano advirtió que "el kirchnerismo bastardeó a Alfonsín", ya que "desconoció su lucha y compromiso por castigar a los dictadores, le negó la entrada a la Casa Rosada para honrar a Illia y lo ninguneó durante años al autoerigirse como padre fundador de nuestra República".

"Ahora, pretenden vestirse de alfonsinistas. Son los lobos vestidos de corderos que buscan impunidad y privilegios", declaró el diputado tucumano y secretario general de la UCR.

"Somos, además, un partido político en el que las decisiones se toman en forma democrática. Fernández, quien fue designado por el dedo de quien se esconde para volver al poder, debería respetar la historia", subrayó.

A su vez, Naidenoff, jefe de los senadores de Cambiemos, advirtió que "no hay nada más lejano del legado de Alfonsín que el kirchnerismo", en respuesta a dichos de Fernández, durante un encuentro con radicales en el que sostuvo que él mismo era también "resultado" de la figura del ex presidente.