Disponen la inhibición de bienes de la empleada doméstica de De Vido

El juez federal Luis Rodríguez dispuso hoy inhibir los bienes de quien fuera la empleada doméstica del exministro de Planificación, Julio De Vido , en el marco de una causa en la que se investiga el patrimonio del exfuncionario kirchnerista.El magistrado dispuso la inhibición general de bienes de Nélida Caballero y de su marido, Omar Lavergne, bajo la presunción de que podrían haber actuado como testaferros de De Vido para ocultar el supuesto incremento injustificado de su patrimonio.El juez Rodríguez dispuso además el secuestro de cuatro autos y un cuatriciclo, y le prohibió a Caballero salir del país, según consta en el fallo de 11 páginas difundido esta tarde a través del Centro de información Judicial (CIJ), que depende de la Corte Suprema.Para el magistrado, la empleada de De Vido y de su mujer, Alessandra Minnicelli, no pudo demostrar el origen de los fondos con los que accedió a la compra de una serie de automóviles y de un departamento; hecho denunciado por un diputado radical de Formosa.Para evaluar el patrimonio de Caballero, Rodríguez recurrió al contador Rubén Pappacena, del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública.El perito concluyó que el monto total por "las diferencia de patrimonios no justificados en función de ingresos y consumos" fue de 2.005.630,99 pesos para los seis años analizados (2011 a 2016 inclusive).De todas formas, el perito oficial explicó que la tarea se vio limitada por la "falta cierta de información fehaciente", por el "escaso respaldo documental" y por el "informe socioambiental, cuyo contenido es de difícil compatibilización con la documentación reunida en la causa".En ese sentido, detalló que Caballero sólo presentó declaraciones juradas ante la AFIP para los períodos 2011 a 2015 inclusive, y que "las mismas incluyen diversas inconsistencias. Además, aclaró que las de 2013, 2014 y 2015 fueron presentadas en forma conjunta luego del inicio de la causa.En su descargo, Caballero había asegurado que todo su patrimonio fue "adquirido en forma lícita y no provienen de ilícito alguno", y aseguró que lo obtuvo con fondos provenientes de su "esfuerzo personal, de préstamos bancarios y del giro comercial de los negocios" que explotó hasta la actualidad en Formosa.Sobre como conoció a De Vido, relató que mientras trabajaba como mucama en el Hotel Posadas Los Álamos, a fines de 2007, brindó un servicio especial en la residencia del gobernador, donde estaban alojados el exministro y su mujer.Además, dijo que a principio de 2008, De Vido y su mujer le ofrecieron desempeñarse como empleada doméstica en su domicilio de Capital Federal, algo que aceptó de manera inmediata.Afirmó también que, en paralelo, desde el 2009 abrió en Formosa un lavadero de automóviles y colectivos, en Clorinda, y una agencia de venta de pasajes de colectivos de media y larga distancia, y que luego instaló una carnicería de nombre "Alta la vaca" y adquirió una agencia de quiniela y lotería.Entre los vehículos, cuyo secuestro fue ordenado, aparecen una camioneta Toyota Hilux, un cuatriciclo Tibo Hunter, un Peugeot Coupe y dos autos de gama media.