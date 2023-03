También se sumó a los planteos el ex presidente Mauricio Macri. “Esto es terrible. Otra advertencia al gobierno nacional y al de Santa Fe de que no se puede convivir con el narco. Hay que combatirlo con decisión. A fin de año esto empieza a cambiar. Todo mi apoyo a Leo, Antonela y sus familias”, expresó.

La ex gobernadora bonaerense y también precandidata María Eugenia Vidal dijo que hay que “blindar las fronteras, desplegar fuerzas de seguridad y fortalecer la Justicia”.

Otros dirigentes con aspiraciones electorales también se sintieron convocados a expresar sus opiniones. El senador nacional por Santa Fe Dionisio Scarpin escribió: “Ni Messi, la persona más querida del mundo, se salva. Todos los días, la violencia cruza un nuevo limite en Rosario. (El gobernador Omar) Perotti y el presidente (Alberto Fernández) deberían hacerse cargo de una vez por todas en vez de echarse culpas, y recuperar a la ciudad del dominio narco”, señaló.

En Santa Fe

El presidente del bloque radical en la Cámara de Diputados de la provincia y candidato a gobernador Maximiliano Pullaro manifestó en un hilo de Twitter: “Las mafias crecen ante el descontrol. El ataque criminal a la familia Messi-Roccuzzo es parte de lo que viven a diario los vecinos en Rosario. En un contexto de descontrol de la calle y las cárceles, se pueden tomar medidas si el gobernador sale de la soberbia y la inacción”.

“Rosario está liberada para que pase cualquier cosa. El ataque de corte mafioso a la familia Roccuzzo-Messi cruza un nuevo límite y busca desestabilizar políticamente. Quedan nueve largos meses de gestión. Exigimos a Alberto Fernández y Omar Perotti un plan urgente de pacificación”, tuiteó Joaquín Blanco, titular del bloque de diputados socialistas en la Cámara baja provincial.

También la vicepresidenta provincial del PRO, Gisela Scaglia, apuntó hacia los gobiernos nacional y provincial. “Son Aníbal Fernández y Omar Perotti los únicos que tienen una fuerza policial y control de armas para cuidarnos. El intendente de Rosario, como cualquier intendente de Santa Fe, no tienen fuerzas policiales a cargo ni recursos para decidir sobre la seguridad. Abandonaron Rosario”, advirtió.

Los concejales rosarinos usaron Twitter para repudiar la violencia

Algunos concejales rosarinos también se expresaron desde Twitter sobre el tema. “Salgan del escritorio —posteó el oficialista Ciro Seisas—. Acá el único que habla de la violencia y de la muerte es el que aparece en un mensaje criminal. Buscan sembrar el terror y al enviar el mensaje regado con balas, redactan el sobreimpreso que sale en tu televisor. Quieren transmitir que a la calle la gobiernan ellos. Y ante las ausencias, es lo que logran instalar. En esta ciudad la muerte nos lleva puestos”.

“Para Nación y provincia Rosario no existe. Mientras sobran balas en las calles, no hay una sola decisión política real y contundente de los que tienen competencia en materia de seguridad para terminar con todo esto. Estamos cansados de estar en la boca de todo el país y no estar en la agenda de nadie”, sostuvo la presidenta del cuerpo, la radical María Eugenia Schmuck.

“En Rosario, el límite se corre todos los días, el punto de inflexión nunca llega. Ya no sabemos cómo decirlo: el Estado perdió el control. Lo único que queda es una intervención decidida del gobierno nacional que nos convoque a todos, un gobierno de coalición para frenar la violencia”, propuso desde su cuenta Juan Monteverde, de Ciudad Futura.

“Claro que fue liberada. Y en acuerdo con quienes se benefician de este terror. Y de las acusaciones a Javkin. Tal como hicieron con Antonio Bonfatti. Culpan a las víctimas. Ensucian gente. Y no cuidan a nadie”, tuiteó la socialista Susana Rueda.

Finalmente, desde Juntos por el Cambio, Carlos Cardozo habló de la necesidad de coordinar “fuerzas federales y provinciales. No es una cuestión de colores políticos, es una cuestión de voluntad política”.