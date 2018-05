Directivos de Idea respaldan al gobierno

Directivos de las empresas que integran el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (Idea) ratificaron ayer la decisión continuar con sus proyectos de inversión luego de reunirse con ministros del gabinete económico para dialogar sobre las negociaciones con el FMI.

"El gobierno nos dio certeza acerca de las decisiones tomadas, nosotros vamos a seguir con los proyectos de inversión y de desarrollo", dijo a la prensa el presidente de Idea, Javier Goñi tras el encuentro que los ejecutivos mantuvieron con los ministros de Finanzas, Luis Caputo, y de Producción, Francisco Cabrera, en el Palacio de Hacienda.

Al encuentro asistieron, además de Goñi, los vicepresidentes primero y segundo de la entidad, Gastón Remy y Gabriel Martino.

Los ministros recibirán en los próximos días a la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y a la conducción Foro de Convergencia Empresarial.

"La volatilidad va a pasar en la medida que se vayan renovando las Lebacs", dijo Goñi, y señaló que los funcionarios no dieron detalles del acuerdo que se negocia con el FMI, aunque "fueron claros en que lo que se acuerde no son restricciones sino cosas que en definitiva están en el sentido de ordenar la economía: no se acuerda ni el tipo de cambio, ni el rumbo macroeconómico, ni si va a haber más o menos apertura".