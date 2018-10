Diputados dio marcha atrás con el régimen en Ganancias

El oficialismo de la Cámara de Diputados aceptó el pedido opositor y finalmente no se reformará el régimen sobre el impuesto a las Ganancias, que en la versión original del proyecto de Presupuesto 2019 contemplaba eliminar las exenciones que tenían los trabajadores sobre diferentes ítems de los salarios en la cuarta categoría, como viáticos, gastos de representación y otros rubros, incluidos en leyes nacionales y convenios colectivos de trabajo.

La decisión se adoptó en una reunión plenaria de la comisión de Presupuesto, en la que se realizó el primer encuentro para analizar los cambios que pueden producirse con esa iniciativa, cuya aprobación es clave para el gobierno nacional, en función de su programa económico.

En ese marco, el presidente de la comisión, Luciano Laspína (Cambiemos) anunció que el oficialismo aceptará postergar el tratamiento de las exenciones del impuesto a las Ganancias que tienen algunos trabajadores, a través de leyes nacionales o convenios.

Se trata de exenciones que tienen un conjunto de trabajadores: viáticos, movilidad, bonificaciones especiales, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza, cualquiera fuere la denominación asignada.

El Ejecutivo pretendía recaudar 25.000 millones de pesos extra con cambios en la forma que se aplica el tributo, y con la inclusión de sectores que estaban exentos

En el afán de conseguir un acuerdo con el peronismo, el massismo y bloques provinciales, Laspina anunció la reforma de tres puntos reclamados por la oposición como Ganancias, y los plus especiales para los jubilados y pensionados de la Patagonia; ahora quedan pendientes de cambios los artículos referidos a la reestructuración de la deuda.

Para el oficialismo, es prioritario alcanzar un acuerdo, y emitir la próxima semana un dictamen con altos niveles de consenso, que permitan votar esta iniciativa en la sesión del 24 de octubre.

Si bien concedió algunos cambios, Laspina defendió las variables económicas del Presupuesto, volvió a rechazar la posibilidad de reformular esta iniciativa, y consideró que sería "una buena señal" que la dirigencia política se ponga de acuerdo para tener un Presupuesto equilibrado", con el esfuerzo volcado en "proteger a los sectores mas vulnerables".

Laspina también anunció que se mantendrá el plus diferencial que cobran los pensionados y jubilados de la Patagonia por zona desfavorable.

La solicitud de modificar estos artículos fue realizada por la radical santacruceña Roxana Reyes, los diputados del PJ Sergio Ziliotto y Diego Bossio y el kirchnerista Axel Kicillof, entre otros legisladores opositores.

Laspina informó que se mantendrá el beneficio para los ciudadanos patagónicos, pero señaló que es "necesario debatir sobre el plus patagónico de aquellas jubilaciones y pensiones de privilegio" y puso como ejemplo el caso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que "cobra dos jubilaciones y plus por la patagónica y vive en Recoleta".

En cuanto a la prohibición de que los ciudadanos que cobran la Pensión Universal del Adulto Mayor (Puam) por Vejez pueden tener una actividad laboral, Laspina aclaró que se modificará ese artículo para que ese haber sea compatible con las personas que realicen una tarea y "tengan el monotributo social".

El articulo 38 del proyecto decía que "el goce de la Pensión Universal para el Adulto Mayor es incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia".

Laspina además defendió el impuesto para las cooperativas, al considerar que "es justo que aquellas que desarrollan actividades financieras y de seguro hagan un esfuerzo como lo hace el resto de los argentinos".

El diputado señaló también que se aceptó una reforma solicitada por la oposición para que el excedente de créditos no se pueda utilizar en gastos corrientes.

En cambio la reforma de la ley de Administración Financiera para reflexibilizar la reestructuración de pasivos aún no se pudo acordar, y el legislador macrista pidió a la oposición que realicen sus propuestas para que pueda ser analizado en la próxima reunión de comisión.