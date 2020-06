Diputados dan hoy su informe sobre la crisis de Vicentin

La comisión de seguimiento de las causas judiciales y del concurso de Vicentin dará a conocer hoy su primer informe. Se estima que las conclusiones preliminares a las que arribaron los legisladores tras recopilar información y entrevistarse con los actores vinculados con el megadefault, tengan un tono crítico.

"Ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis de Vicentin". La sentencia del primer informe que elaboró el economista y director del Banco Nación Claudio Lozano para la entidad oficial se refresca como una guía de las conclusiones de la comisión que preside el diputado provincial Luis Rubeo, y que integran Mónica Peralta, Carlos Del Frade, Rubén Giustinani, Ariel Bermúdez y Palo Oliver, entre otros.

La decisión de crear la comisión se tomó en marzo, cuando Lozano presentó su estudio a la Legislatura, y se constituyó formalmente el 6 de mayo pasado. En su trabajo, los legisladores describieron el entramado corporativo de la firma con sede en Avellaneda, que incluye 16 firmas en el país y empresas en Uruguay, Paraguay, Brasil y España. Especial atención prestaron a la relación con Glencore en Renova, la empresa propietaria de las plantas de biodiesel de San Lorenzo y la molienda de soja de Timbúes, cuya participación accionaria fue transformada poco antes del "estrés financiero".

Los vertiginosos días previos al anuncio del default, en diciembre, captaron la atención de los diputados. Lo mismo que la relación con el Nación. Destacaron, por ejemplo, que entre 2002 y 2015, la deuda con la entidad oficial pasó de u$s 30 millones a u$s 150 millones. Y entre 2015 y 2019 sumó otros u$s 150 millones.

"El proceso de endeudamiento que fue acumulando Vicentin con el Nación superó los límites a los que podía acceder en función de la normativa correspondiente por el Ente Regulador para las Grandes Empresas", señalaron, también apoyados en el informe Lozano, que también describe la "informalidad" con la que se aprobaban los créditos.

En octubre y diciembre de 2018, cuando golpeaba la segunda ola de la crisis financiera de ese año, el banco otorgó tres créditos a la firma. En 2019, entre abril y julio se sumaron 35 y sólo en noviembre, cuando la economía ya era un verdadero caos, 28.

El 2 de diciembre, Vicentín vendió el 16,67 por ciento de sus acciones en Renova a Glencore y el 3 constituyó en Reconquista, en el mismo domicilio del frigorífico Friar, la firma Nacadie Comercial Sociedad Anónima del Uruguay. Dos días después anunció el "estrés financiero".

Las vinculaciones con empresas controladas en el extranjero llamaron la atención de los legisladores, que anotaron en el informe, por ejemplo, la fecha de registro de Vicenti Saic Uruguay en el listado de sociedades anónimas del Banco Central oriental. La firma estaba constituida desde 2004 pero su registración en ese organismo se realizó recién a inicios de 2019. Fue en el "momento previo a la operatoria de prefinanciación de exportaciones entre Vicentin Saic y Vicentin Saic Uruguay, que generó el incumplimiento de la deuda del grupo con el Banco Nación", indicaron. También recoge el estudio la denuncia presentada en mayo ante la fiscalía criminal número 3 de Paraguay por presuntos delitos de lavado de activos contra Vicentin Paraguay. Además, recopila los reclamos de la Aduana por diferencias en estimaciones sobre exportaciones.

"La compleja trama societaria, la existencia de empresas controladas en el extranjero, la naturaleza rentística que denota el comportamiento de la empresa a través de la información contenida en sus balances, obliga a desplazar el argumento empresario que vincula la crisis con lo que denominan estrés financiero", subrayaron.