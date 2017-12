Tras una maratónica sesión en la Cámara de Diputados durante la que hubo una multitudinaria protesta, violencia y represión policial así como cacerolazos de rechazo a la iniciativa frente al Congreso, en el Monumento a la Bandera y en distintos puntos del país, la Cámara de Diputados convirtió esta mañana en ley la reforma previsional.

"Han despertado la reacción del conjunto de la sociedad argentina. No solamente los sectores organizados se manifestaron en contra, los cacerolazos del día de hoy fueron movilizaciones espontáneas de argentinos que rechazan este gobierno", sostuvo Rossi.





El jefe del interbloque Cambiemos, Mario Raúl Negri, que no defendió el proyecto en el recinto, condenó los hechos de violencia y reconoció que el resultado fue "ajustado". "Es un tema sensible. Cuando pasen los días el Gobierno tendrá que explicar bien, hablarles a los argentinos. El sistema previsional está en terapia intensiva hace años. No estoy buscando culpables", sostuvo.