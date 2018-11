"¿Por qué vas a castigar al administrativo? Si no participa en ninguna otra licitación, la empresa quiebra", apuntó Dietrich en A24 y aseguró que si bien "en Argentina hubo un proceso de corrupción sistémica" con la obra pública, todo eso cambió el 10 de diciembre de 2015 porque hay procesos y transparencias".

Para el ministro del gobierno macrista, los sucedido con la obra pública "tendría que llevarnos a un Nunca Más de la corrupción, porque Argentina fue saqueada".

"No hay ningún caso en el mundo donde se haya descubierto un sistema de corrupción sistémica como en la Argentina. Había una matriz de corrupción en el Estado. Y no tengo ninguna duda que Cristina (Fernández) no podía no saber lo que pasaba".