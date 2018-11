Detienen en Rosario a ex jefe de Hacienda de Santa Cruz

El ex ministro de Hacienda de Santa Cruz Juan Manuel Campillo fue detenido ayer en Rosario, en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción. Lo acusan de ser parte de la estructura de lavado de dinero en torno a los bienes de Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner.

Campillo fue detenido por agentes de la Policía Federal en un hotel ubicado en Urquiza al 1400, tras un pedido del fiscal Carlos Stornelli. También arrestaron (en Salta al 1700) a su sobrino Gastón, con quien habría viajado en 2016 a Miami a vender inmuebles pertenecientes a Muñoz, y a un gestor identificado como Osvaldo Parolari.

Bonadio había pedido la detención de Campillo porque fue nombrado por varios testigos en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas. Además, la Justicia lo investiga por presunto lavado de dinero en otro expediente. Campillo tenía siete domicilios registrados a su nombre en Rosario.

También se citó a declaración indagatoria para el jueves próximo a otros cuatro imputados (Gustavo Sergio Dorf, Marcelo Danes y Horacio y Leandro Llaneza) y se ordenaron allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, en localidades del norte del conurbano bonaerense, Mar del Plata y las provincias de Santa Fe y Santa Cruz.

Campillo fue secretario de Hacienda de Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner, ex ministro del área en la gestión de Daniel Peralta y ex funcionario nacional al frente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex Onnca). Y está acusado de supuestas maniobras de lavado de dinero en base a los dichos de la imputada colaboradora Elizabeth Ortiz Muñicoy, ex socia de Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz.

Según declaró Muñicoy, Campillo y su sobrino habrían viajado a Miami en 2016 para ocuparse de operaciones inmobiliarias vinculadas a Muñoz y Pochetti y al blanqueo de dinero proveniente de ilícitos.

Algunos de esos bienes, según la mujer, habrían quedado a nombre del sobrino de Campillo. Y éste último habría cobrado una comisión por encargarse de todas las operaciones de lavado de dinero, que —se calcula— superaron los 70 millones de dólares.

Por esa gestión, el ahora detenido ex funcionario habría cobrado honorarios por unos 5 millones de dólares, siempre según la arrepentida.

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que parte de ese dinero podría haber sido, en realidad, del fallecido ex presidente y que Muñoz actuaba como testaferro suyo.

Perfil

Campillo, considerado el primer valijero del kirchnerismo, es viudo del diseñador de moda Carlos Di Doménico (quien murió, justamente, en Rosario), cuyos familiares también lo denunciaron en otra causa que se investiga en los Tribunales Federales de Retiro. Gran parte de la familia del ex funcionario vive en Arequito.

Paralelamente, el abogado de Pochetti, Miguel Plo, denunció a Bonadio y a Stornelli por "violación de secretos", en una causa que quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas.

Ortiz Muñicoy fue detenida en Mar del Plata pero quedó excarcelada cuando se firmó el acuerdo como arrepentida en la causa, mientras que Pochetti sigue presa y su libertad fue denegada en la Cámara Federal porteña.

En la investigación por el pago de sobornos para la adjudicación de obra pública está procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita la ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Kirchner, a quien se le dictó prisión preventiva pero mantiene la protección de los fueros parlamentarios.