Detienen al primo de Néstor Kirchner en la causa de obra pública

La fiscalía pidió detener a Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

El ex subsecretario de coordinación del ministerio de Planificación, Carlos Santiago Kirchner, fue detenido ayer de manera preventiva en el marco de la causa en la que se encuentra procesado como miembro de una asociación ilícita acusada de direccionar la obra pública en favor del detenido Lázaro Báez durante la gestión kirchnerista.

El primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner se entregó ayer a la tarde ante el juez federal Julián Ercolini, luego de que trascendiera que los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques, habían solicitado su detención.

El ex funcionario estaba procesado pero sin prisión preventiva, situación que cambió a partir de que los fiscales determinaron que Carlos Kirchner se había "descapitalizado" luego de haber sido imputado, con el objetivo de sacar sus bienes y su dinero del alcance de la justicia.

Carlos Kirchner se presentó en el cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Py, donde se encuentra el juzgado de Ercolini, pasadas las 14 y evitó así ser aprehendido en la vía pública, aún cuando el magistrado no había formalizado la orden de detención.

Tras su presentación ante el juez, el primo del ex presidente fue enviado al Hospital Central Penitenciario para una revisión médica, tras lo cual quedará alojado en ese complejo carcelario.

En su fallo, emitido minutos más tarde de su presentación, el juez destacó que los fiscales habían verificado "la presencia de indicadores de que el acusado podría obstruir el accionar de la Justicia —peligro de entorpecimiento de la investigación— y ausentarse del proceso —riesgo de fuga—".

El magistrado resaltó que los fiscales consideraron que la consulta del acusado "demostraba el designio de ocultar parte de su patrimonio y frustrar la posibilidad del rastreo y recupero de activos".

Carlos Kirchner es el décimo ex funcionario kirchnerista detenido desde que terminó el mandato de la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien tiene un pedido de desafuero y prisión preventiva en el marco de otra causa.

Entre 2016 y 2017 fueron detenidos con prisión preventiva —sin haber sido condenados aún en esas causas— el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex jefe del Ejército, Cesar Milani; y el ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, entre otros.