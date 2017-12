El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien reemplaza interinamente a Alejandra Gils Carbó en el cargo, desplazó al abogado Félix Crous de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).

Así lo comunicó a través de su cuenta de Twitter el propio Crous, integrante de la agrupación Justicia Legítima y quien meses atrás intervino en el inicio de la investigación por la desaparición del joven Santiago Maldonado (ver página 14), en el marco del desalojo de una comunidad mapuche en la provincia de Chubut.

"Les cuento que ayer (por el martes pasado) Casal me comunicó que me desplaza de la Procuraduría de Violencia Institucional. Esperaba una decisión así. No me sorprendió", afirmó Crous a través de la red social.

El abogado señaló, además, que el funcionario interino le "ofreció que eligiera otro destino" y que él optó por la procuraduría que entiende en casos de crímenes de lesa humanidad.

Posteriormente, Crous ratificó que Casal le comunicó la decisión de reemplazarlo al frente de la Procuvin para "nombrar a otro fiscal" y agregó: "No tengo una resolución oficial sino la palabra oficial sobre el tema".

Crous se desempeñó como fiscal de los llamados juicios por la verdad en la época en que las leyes de obediencia debida y punto final impedían enjuiciar a los represores de la última dictadura militar.

También fue quien realizó la denuncia que dio origen a la causa contra el capellán de la policía bonaerense, Christian Von Wernich.

Escenario

El desplazamiento de Crous se conoció luego de la confirmación de la salida definitiva de Gils Carbó de la Procuración General: el lunes Casal le prorrogó la licencia hasta el 31 de diciembre próximo, fecha en la que está fijada su renuncia, por lo que ya no regresará al frente del Ministerio Público Fiscal.

La procuradora tomó la decisión de dejar el cargo que ocupaba desde 2012 luego de dos años de enfrentamiento con el gobierno de Mauricio Macri y tras haber sido procesada por la supuesta compra irregular del edificio en el que funciona el Ministerio Público Fiscal, por la que se pagaron comisiones millonarias al hermano del subdirector general del organismo.