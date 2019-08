Desesperado pedido de Macri y Vidal para las Paso: "No nos suelten las manos"

El oficialista Juntos para el Cambio cerró ayer su campaña en territorio bonaerense con sus dos máximas figuras, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, quien lanzó un llamado en tono dramático: "Les pedimos que no nos suelten la mano".

Ambos dirigentes no pudieron ocultar su emoción y lloraron en un acto realizado en la localidad bonaerense de Vicente López. Vidal tuvo que secarse las lágrimas con un pañuelo y Macri tuvo que hacer una pausa porque se le quebró la voz. "Les pedimos que no nos suelten la mano", sostuvo, en ese contexto, la gobernadora.

"En tres días empezaremos a decidir el futuro de nuestros hijos y nietos, vamos a poder reafirmar que este es el lugar desde el que queremos construir los próximos 20 años. Juntos demostramos que se podían hacer las obras contra las inundaciones, que se podían mejorar las rutas para viajar mejor. Y juntos logramos la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia", afirmó Vidal.

En otro tramo, resaltó: "Hay más de 1 millón de bonaerenses que volvieron a estudiar, la mayoría mujeres de hogares pobres. Decidieron no dejar más pendiente la primaria o la secundaria. Dijimos basta, hicimos lo que había que hacer para enfrentar a las mafias y a los narcos. Son hechos, no es saraza, y detrás de esos hechos hay un valor que explica nuestras prioridades en estos cuatro años".

En esa línea, Vidal cerró su discurso buscando el voto de los bonaerenses: "Les quiero pedir que me sigan sosteniendo la mano como hicieron en estos años, que los necesito. No solo yo, también los necesita otro bonaerense que nos sostuvo y nos acompañó mucho en estos años, que dio peleas difíciles y valientes para que los argentinos empecemos a transitar un camino sin atajos".

Elogios

A continuación, Vidal presentó a Macri, quien subió al escenario, abrazó a la gobernadora y empezó su discurso: "Voy a intentar describir en palabras la admiración, respeto y cariño que tengo por esta mujer. Voy a intentar retomar, tal vez estoy más sensible hoy porque es el día del gato (ironizó). Pero quiero decirles a los bonaerenses que jamás duden del nivel de entrega y amor que tiene esta mujer por la provincia y por cada uno de los bonaerenses. Esta mujer es fuerza, es coraje, es capacidad y tenacidad".

"Muchas de esas cosas que describo también describen a muchos bonaerenses, porque también hay que tener coraje para elegir a alguien que casi no conocían. La mirás a los ojos y ves el alma, que es sana, transparente, sincera, con una enorme vocación de servir. No se pierdan a Vidal, no se la pierdan", agregó Macri.

Luego sostuvo: "Sabemos que falta, pero logramos recuperar la autoestima. Los cambios de raíz cuestan, llevan tiempo y en el medio tenés las dudas y las angustias. No es en vano, hemos construido bases para nuestro futuro que nos van a acompañar para seguir trepando la escalera".

"Tengo que pedirles que estén, que sigan poniendo, que sigan siendo protagonistas. Siempre tenemos que acordarnos de donde partimos, sino es demasiado duro. Hay que recordar lo que era este país hace cuatro años, la provincia era un perfecto ejemplo del abandono y la resignación", aseveró el presidente.

En ese sentido, Macri dijo que "lo importante son los hechos y no los relatos y los discursitos lindos", y añadió: "El domingo es muy importante, se definen muchas cosas, porque esta incertidumbre nos hizo mucho daño, esta duda de nosotros y el mundo nos hizo mucho daño. Se define si seguimos hacia el futuro o volvemos al pasado. Si seguimos luchando contra el narcotráfico, las mafias y la corrupción. Si respetamos al que piensa distinto".

"Es muy importante que vayamos a votar, porque cada voto cuenta, es un voto que dice «no volvemos al pasado». Porque el país que queremos está en el futuro. Lo bueno es que, si la mayoría de los argentinos decidimos que no vuelva a pasar, no volverá a pasar", concluyó.