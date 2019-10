El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, llamó a "construir un país verdaderamente federal" y sentenció: "No soy el presidente de los porteños, soy el presidente de la Argentina".

Fernández participó hoy del Foro de Ciudades-Hábitat, Federalismo e Identidad, que se celebró en Rosario, y en el cierre ofreció un discurso acompañado en el escenario del Salón Metropolitano por el gobernador santafesino electo, Omar Perotti; su futura vicegobernadora, Alejandra Rodenas; la dirigente justicialista María Eugenia Bielsa y el recientemente electo gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

Fernández se refirió a la necesidad de fomentar el federalismo en Argentina. "Tenemos que tener 24 capitales alternas, para que el gobierno nacional vea lo que le pasa al país en sus venas. Estoy pidiendo que dejemos de ver estadísticas y veamos la realidad del interior del país", sentenció.

2019-10-14 alberto2.jpg

"Yo soy porteño y quiero mucho a mi ciudad, pero salí demasiado federal", dijo el postulante presidencial, y sostuvo: "Los argentinos decimos vivir en un país federal pero vivimos en un país enormemente unitario, nos llenamos la boca con el federalismo pero no lo practicamos".

Sostuvo que "todos los argentinos deben tener las mismas posibilidades de progreso y desarrollo" y remarcó: "Si seguimos haciendo las mismas cosas vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y lo que nos pasó es que hemos fracasado como país en términos de federalismo".

2019-10-14 alberto3.jpg

Entre otros temas de los que prometió ocuparse en caso de ser electo presidente el próximo domingo 27, Alberto Fernández citó a María Eugenia Bielsa para asegurar que se debe "resolver el problema del hábitat y la vivienda".

Ya virtualmente sentado en el Sillón de Rivadavia, Fernández aseveró: "Voy a ir a cada provincia, me voy a sentar en cada provincia con cada gobernador y con cada intendente a resolver los problemas de los argentinos. Yo no soy el presidente de los porteños, soy el presidente de la Argentina, es eso lo que me toca hacer".

También calificó la gestión de Mauricio Macri como "cuatro años fatídicos, cuatro años de mentira, de frustración, de pobreza, de destrucción de fábricas, de construcción de desempleo".

"Empecemos a construir otro país, volvamos al país que alguna vez ideamos", dijo, y arengó a la militancia: "Vamos a hacerlo. Somos la Argentina, siempre nos levantamos".

El candidato del Frente de Todos también felicitó a Capitanich por su victoria en las elecciones chaqueñas y repasó además su amistad con Perotti: "Lo conozco desde que era intendente de Rafaela, y con Néstor íbamos por el país diciendo: «Sigan el ejemplo de Rafaela»".

"Fue un gran intendente y va a ser un mejor gobernador, no tengo ninguna duda", sentenció.

Tampoco se olvidó de las dos grandes hinchadas rosarinas. "Mi cariño a la gente de Newell's y a la gente de Central también, a todos los rosarinos", remarcó Fernández.