El senador Fernando Pino Solanas (Proyecto Sur) denunció penalmente al ministro de Energía, Juan José Aranguren, por violar el artículo 12 de la ley de ética pública al no incluir en su declaración jurada sus antecedentes laborales y su vínculo con empresas offshore.

Tanto Aranguren como su par de Finanzas, Luis Caputo, quedaron en el ojo de la tormenta tras la filtración de los llamados Paradise Papers, que los involucra en operaciones en paraísos fiscales, por lo que desde la oposición se baraja la posibilidad promover sendos juicios políticos. Ayer el diputado nacional de Cambiemos Daniel Lipovetzky consideró que esta posibilidad no es más que una "movida política".

En su presentación judicial ante el Juzgado Federal de María Servini, Solanas señaló que Aranguren tuvo vínculo con las empresas offshore Shell Western Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, y Sol Antilles y Guianas Limited, otra filial de la petrolera anglo-holandesa, entre mayo y julio de 1996.

Para Solanas, Aranguren "violó la ley 25.188, de ética en el cumplimiento de su función pública, porque una de las empresas de las que fue directivo resultó ser la principal adjudicataria por la compra de gasoil por parte del actual gobierno".

"Muy poco realista la defensa de Aranguren para despegarse de las offshore. ¿Qué está esperando el presidente Mauricio Macri para pedirle la renuncia? Aranguren mintió sobre la provisión de gas de Bolivia, con los contratos que firmó a precios inflados con las empresas chilenas que representan a Shell, y ahora lo vuelve a hacer. En cualquier gobierno serio del mundo un ministro con los errores de Aranguren ya estaría en su casa", dijo Solanas.

Desde el oficialismo, Lipovetzky dijo que "no tiene ningún sentido los pedidos de Juicio político a Caputo y Aranguren. No hay ninguna razón, salvo hacer una movida política como la que quisieron hacer".

"Tanto Aranguren como Caputo ya explicaron lo sucedido. Se trataron de cuestiones que ellos hicieron cuando estuvieron en la actividad privada", añadió el legislador, que califico de "lamentable" la existencia paraísos fiscales y consideró que tanto Argentina como la comunidad internacional deberían arbitrar los medios para que desaparezcan lugares donde se evita pagar impuestos.

Luego adujo que "en el caso de Aranguren no fue decisión particular de él, fue de la compañía para la cual trabajaba. Los dos explicaron claramente que tenían que ver con su función anterior, no tienen ninguna vinculación con su función como ministro".

Massot no entiende

Por su parte, el jefe del bloque de Diputados del PRO, Nicolás Massot, dijo ayer que "no entiende" si existe un "delito" o "irregularidad" en el caso de Caputo.

"No entiendo el delito ni la irregularidad. En el caso de Caputo; es sabido que era un exitosísimo gerenciador de fondos de inversión antes de empezar en la función", afirmó Massot.

El legislador oficialista dijo no entender "dónde está la anomalía" y consideró que se trata de "mucho ruido y pocas nueces".

Según los documentos de Paradise Papers, Caputo manejó el fondo de inversión Alto Global Fund, inscripto en las Islas Caimán, uno de los paraísos fiscales más secretos del planeta.