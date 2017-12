Del Sel desmintió a la periodista que lo señaló por acoso sexual

El humorista Miguel Del Sel desmintió ayer a la periodista cordobesa que lo acusó de manosearla en el marco de una entrevista que le realizó en 2009 y, en ese sentido, afirmó que el tema quedó a cargo de su abogado y que lo seguirá hasta que ella "se retracte".

El ex embajador argentino en Panamá y referente de Cambiemos dijo que las acusaciones de Silvia Pérez Ruiz son "una barbaridad" y "una locura".

"Jamás he tocado a alguien. Eso está en manos de un abogado, un primo mío. Porque nunca tuve abogado, como nunca tuve problemas con nadie. En 60 años no tuve denuncias de nada, jamás cometí algo así o he tocado a alguien en una nota", aseveró el también ex diputado nacional y otrora candidato a gobernador de Santa Fe.

La periodista de Telenoche y Noticiero Doce (Canal 12 de Córdoba ) había sorprendido, en declaraciones radiales realizadas días atrás en esa provincia, con el relato que hizo cuando le tocó vivir una situación muy incómoda con Del Sel en la previa de una entrevista.

"Había ido a cubrir una obra de Midachi a Santa Fe, porque después venían a Córdoba y quería hacer un anticipo. Fuimos al camarín, previo al show, y entonces él me toca la cola, tipo como hizo Ari Paluch (periodista porteño recientemente denunciado por acoso). Así como si se notara y no se notara", señaló Pérez Ruiz.

Por su parte, Del Sel aseguró no conocer a la periodista ni recordar la entrevista realizada en 2009. "Con los Midachi hicimos miles y miles de notas en 35 años. Por el año, y por lo que ella cuenta, coincide con la madrugada en que murió mi vieja", explicó el humorista, en declaraciones realizadas a Radio 2.

"Ella dice que lo hace por sus hijas (sobre la denuncia pública de Pérez Ruiz). Yo tengo tres hijas, tengo familia, tengo amigos. No es joda, es muy jodido complicarse de ese modo por una mentira", prosiguió el santafesino, que enfatizó que encarará acciones legales "hasta que se retracte" de su acusación.

Acerca de su denuncia, Pérez Ruiz había argumentado: "Mucha gente sabe que me niego a entrevistarlo (a Del Sel). Es una persona que no respeta a las mujeres porque es de otra época, en la que la mujer era un objeto. En un momento, él me mira, me escanea. Me mira las tetas, me mira el culo y me dice «ah, de atrás no estás nada mal tampoco»". Por entonces, la periodista estaba cubriendo una nota para el canal 10 de Córdoba.

También rememoró que la entrevista a Del Sel la realizó por un pedido explícito de los Midachi. "Fue una relación de poder, porque había sido invitada a Santa Fe y no podía volverme a Córdoba", añadió.

"Es una barbaridad lo que está diciendo, una locura", replicó Del Sel, que también refutó la declaración de la mujer respecto de que fue víctima de acoso sexual.

En esa línea, el santafesino subrayó: "Dijo que yo ejercía poder, pero no tengo poder de nada. Ella tiene el poder del micrófono. Dijo que tenía que volver con la nota a Córdoba, es una mentira".

"Si he perdurado, es porque respetamos a todo el mundo. Que Midachi es pícaro, bárbaro, pero hasta ahí. Estoy muy amargado, es la primera vez que voy a usar un abogado", insistió.

Finalmente, Del Sel indicó: "No pienso hacer más declaraciones. Queda en manos de mi primo, abogado. Porque, ¿cómo te defendés de la mentira? Si fuese verdad, podría pedir disculpas o defenderme".

defensa. El humorista replicó a la periodista cordobesa que lo acusó de manosearla en la previa a una nota.