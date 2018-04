"Dejé de comer salmón y volví a la mortadela"

Elisa Carrió habló ayer sobre la situación del país tras más de dos años de gobierno macrista, y si bien valoró parte de lo hecho durante al gestión, criticó el aumento de tarifas.

"Yo le diría «basta» al gobierno; la clase media hoy está apretada, no alcanza, y deben comprender que las clases medias son las que hacen grande este país. Por eso me opongo al aumento de tarifas, creo que se puede ir más despacio, más gradualismo".

Luego ejemplificó: "Yo volví a la mortadela, dejé el salmón y volví a la mortadela", dijo en declaraciones televisivas.

En una especie de día de furia, Carrió la emprendió contra varios ministros del gabinete y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

"A Lorenzetti todos lo consideran un traidor. Al presidente siempre se lo dije, y parece que ahora está de acuerdo conmigo", sostuvo. También dijo que el senador justicialista Miguel Pichetto "es un hombre de Menem, nunca fue un hombre de Cristina", y que "nunca" va a tener una buena relación con el ministro de Justicia, Germán Garavano, porque "para mí es un poste político; le perdí todo tipo de respeto por la causa Amia".

Siguió: "Todos necesitamos tener una República, y hay cosas que me clavan como una espada, y me callo y me escondo, no es que soy cómplice. Me han mentido (el dirigente radical Ernesto) Sanz, (Ricardo) Gil Lavedra, Lorenzetti. A (el titular de Boca Antonio) Angelici lo denuncié yo, el resto no. Es que él hace los acuerdos (entre el gobieno y la Justicia)".

"Quiénes son los operadores en Comodoro Py. El gobierno no tiene, pero Angelici se mete. Es omnipresente como (Hugo) Moyano", destacó.

Agregó: "Hay una parte del presidente que quiere hacer otra Argentina, y hay una parte que es Angelici. Los jueces federales saben quién es Angelici porque van a la cancha, yo nunca le vi la cara".