El detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido pidió ayer ser sobreseído en la causa por los cuadernos de las coimas a través de un escrito presentado en una nueva declaración indagatoria, en la que se negó a responder preguntas

De Vido declaró por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz ante el juzgado federal de Claudio Bonadio, y en el escrito aludió al "oscurantismo" de la causa. Fue asistido por sus abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro.

"Sigue vigente un estado de oscurantismo total respecto del devenir de la investigación, que no encuentra límites temporales ni ningún otro tipo de reglas", criticó De Vido en el escrito.

Esta fue la tercera declaración indagatoria del ex funcionario en el marco de una nueva ronda resuelta por el juez, que incluyó al también detenido ex subsecretario de Control y Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.

Bonadio los citó para imputarles nuevos hechos en la causa, entre ellos su participación en presuntos pago de sobornos por parte de empresas como, por ejemplo, uno por 250 mil dólares que habría entregado la UTE Chimen Aike SA al detenido Nelson Lazarte en 2015.

Baratta sí fue trasladado a los Tribunales de Retiro desde la cárcel de Ezeiza junto a otros presos del caso, a quienes también se les amplió la indagatoria.

De Vido lo hizo por videoconferencia, se negó a contestar preguntas y en el escrito reiteró su "absoluta falta de participación y responsabilidad" en los delitos que se investigan.

"Requeriré mi sobreseimiento inmediato", pidió De Vido al advertir que en la pesquisa abierta a raíz de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno "se salió a la caza indiscriminada de una serie de personas (ex funcionarios y empresarios) a los que se los extorsionó para que manifestaran cualquier cosa que no esté dicha y sobre la que no se tiene prueba alguna a cambio de su inmediata libertad ambulatoria".

Baratta fue indagado en la secretaría del juzgado de Bonadio, luego de llegar desde la cárcel de Ezeiza junto a otros detenidos del caso.

También fueron citados a la ampliación el ex secretario de Baratta Nelson Lazarte, el ex asesor Hernán Gómez, el ex secretario de De Vido José María Olazagasti y un remisero, Hernán del Río.

Baratta fue llevado desde la Alcaidía de los Tribunales a la secretaría del juzgado de Bonadio, en el cuarto piso del Palacio de Justicia, custodiado por efectivos del Servicio Penitenciario Federal.

La investigación se abrió a raíz de una serie de cuadernos escritos por el ex chofer de De Vido y Baratta, Oscar Centeno, donde se detallaba el supuesto cobro de multimillonarios sobornos pagados por empresarios beneficiarios con obra pública y concesiones durante los gobiernos kirchneristas.

En la causa ya están procesados con prisión preventiva la ex presidenta Cristina Kirchner, De Vido, Baratta, Lazarte y el ex secretario de Obras Públicas José López.

La Sala I de la Cámara Federal porteña analiza estos procesamientos y emitirá un fallo en las próximas semanas en el que resolverá si confirma lo hecho por Bonadio, cambia algunas de sus decisiones o le ordena nuevas medidas.





Balcedo

La Fiscalía del Departamento de Maldonado (Uruguay) pidió una pena de 11 años de prisión para el ex sindicalista Marcelo Balcedo por lavado de activos, reiterados delitos de contrabando y tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales en régimen de reiteración real. El ex secretario del Soeme y su esposa están detenidos en Uruguay desde el 4 de enero pasado, mientras otra causa contra el gremialista (por lavado de dinero y asociación ilícita) en la que se investiga el vaciamiento del gremio, se tramita en el Juzgado Federal de La Plata.