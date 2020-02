Dirigentes del oficialismo y la oposición despidieron hoy, a través de mensajes que exponen la "grieta" en las redes sociales, al juez federal Claudio Bonadio, quien falleció esta mañana en su domicilio a los 64 años, tras sufrir una enfermedad terminal.

Tras conocerse la muerte del magistrado que investigó supuestos actos de corrupción durante el gobierno kirchnerista y fue el primero en procesar a Cristina Fernández de Kirchner, la mención a Bonadio se transformó rápidamente en primera tendencia nacional, con mensajes marcados por su accionar judicial.

"Lamentamos el fallecimiento del juez Claudio Bonadio. Desde Juntos por el Cambio esperamos que las causas que llevaba adelante sigan el ritmo que los judiciables precisan para que la justicia llegue a tiempo y sea verdaderamente justa”, expresó la ex ministra de Seguridad y referente del PRO, Patricia Bullrich.

Desde el oficialismo, el interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio y ex jefe de Gabinete kirchnerista, Aníbal Fernández, sostuvo que “la vida solo la maneja Dios y nadie se puede poner contento por lo que sucedió" y agregó: "Además, alguna vez fue un amigo y uno no deja de consternarse. No creo que la Justicia lo recuerde bien. Hay cosas en que se ha excedido”.

>>> Leer más: Murió Claudio Bonadio, el magistrado federal que llevó a juicio a Cristina

Por su parte, la abogada Graciana Peñafort, quien representaba al ex canciller Héctor Timerman en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán que investigó Bonadio, manifestó: “Se murió Bonadío sin explicarle ni pedirle disculpas a la familia Timerman por el espanto que les hizo transitar. Espero que la justicia de Dios sea más justa y misericordiosa de lo que fue Bonadio como juez. Mi pésame a la familia”.

Desde Juntos por el Cambio, la diputada nacional Graciela Ocaña sostuvo que la muerte de Bonadío implica "una enorme pérdida para la Justicia", dijo sentir "mucha tristeza" y envió sus "condolencias para sus familiares, amigos y colaboradores del juzgado”.

En tanto, para su par Paula Oliveto, titular de la Coalición Cívica-ARI porteña, "poner el cuerpo contra el poder trae consecuencias" y añadió: "Espero que los que festejan su muerte recapaciten y entiendan que la crueldad envenena el alma y los vuelve miserables”.

En el mismo sentido, también desde la CC-ARI, la diputada nacional Mariana Zuvic consideró que el juez fallecido "entregó su vida por la República”.

En tanto, Javier Timerman, hermano del fallecido ex canciller Héctor Timerman opinó en radio El Destape: "En vida tenía un debate con Bonadio y esperaba llevarlo ante la Justicia. El paso de Bonadio por la Justicia fue nefasto. Espero que la sociedad argentina aprenda y no haya más jueces como Bonadio".

Por su parte, el titular del grupo Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, quien fue investigado por Bonadio en la causa de los cuadernos, manifestó, en un texto que acompañó con una foto del magistrado hoy fallecido: “Conmigo no pudo”.