El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, festejó anoche una aplastante victoria en los comicios provinciales, ya que al cierre de esta edición de La Capital se alzaba con el 54,47 por ciento de los votos, con el 84,07 por ciento de las mesas procesadas, casi triplicando a su rival directo. Al segundo lugar lo ocupó el candidato de Córdoba Cambia, Mario Negri (17,67 por ciento), y en el tercero quedó el también radical Ramón Mestre (11,09 por ciento). A su vez, el resultado impactará en los posicionamientos políticos a nivel nacional, en especial en el macrismo, que acumuló el octavo revés electoral en lo que va del año.

Asimismo, en el peronismo esperan que el triunfo contundente de Schiaretti en la segunda provincia del país en cantidad de electores implique una señal respecto del camino a seguir por Alternativa Federal, espacio que integra y que busca romper la polarización nacional que tiene al presidente Mauricio Macri y a la ex primera mandataria Cristina Kirchner enfrentados.

Apenas pasadas las 18, en el búnker de Hacemos por Córdoba se entusiasmaron con las proyecciones propias que —horas después— significarían que, además de obtener una reelección histórica por los números, Schiaretti conseguiría que el peronismo recupere el gobierno de la capital de esa provincia desde 1973 (Germán Kammerath fue intendente en 1999 pero provenía de la Ucedé).

Además, según los datos oficiales, la participación ciudadana fue de cerca del 72 por ciento (en 2015 había sido del 74,94 por ciento).

En las elecciones de 2015, Schiaretti había ganado con el 40,02 por ciento, contra el 33,75 por ciento de Juntos por Córdoba (alianza entre la UCR y el PRO, encabezada por Oscar Aguad).

Alejandra Vigo, esposa de Schiaretti, afirmó pasadas las 20: "Estamos ganando en la provincia y en la capital". Minutos después, Mestre reconoció a través de su cuenta de Twitter el triunfo del actual mandatario. Lo propio hizo luego Negri y, sobre las 22.30, admitió desde su búnker: "Las derrotas se asumen, no se lamentan.

Cerca de las 22.40, un eufórico Schiaretti se apoderó del escenario de Hacemos por Córdoba, en medio de una ovación.

"Más allá de que hayamos conseguido la mayor diferencia desde la vuelta de la democracia, ni por asomo nos hará caer en ninguna arbitrariedad. Por el contrario, nos impulsa", aseguró.

Tras agradecer el aval del pueblo cordobés y recordar al fallecido ex gobernador José Manuel de la Sota, el mandatario electo enfatizó que "no habrá futuro en la Argentina si no es republicano".

También mandó un mensaje de cara a la inminente puja presidencial: "Los que formamos parte de esta coalición somos y pertenecemos al peronismo federal, democrático y republicano".

"Cuando elegimos gobernador e intendente, los de afuera son de palo", prosiguió Schiaretti, para luego sentenciar: "La grieta no sirve para gestionar, tampoco gana elecciones".

Schiaretti obtuvo un segundo mandato, con Manuel Calvo, actual secretario de Comunicaciones y Conectividad provincial, como vicegobernador.

La otra vereda

Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, felicitó vía Twitter a Schiaretti. "Desde el gobierno nacional vamos a seguir dialogando y trabajando codo a codo para todos los cordobeses", aseveró.

Luego hizo lo propio hacia adentro: "Le envío un fuerte abrazo a Negri, Mestre y a toda la mitancia del PRO, la UCR, la CC y del Frente Cívico de Córdoba. Tenemos que trabajar unidos para ratificar el cambio a nivel nacional".

Cambiemos había llegado debilitado a la elección en una provincia que fue clave para la consagración presidencial de Macri en 2015. Las gestiones del comité nacional radical no alcanzaron para evitar la fractura: Negri y Mestre no cedieron en sus aspiraciones. La actual crisis económica y social seguramente también hizo su parte.

Negri recibió desde el primer momento el apoyo de la Casa Rosada, de Elisa Carrió (CC) y del grueso del PRO, mientras que Mestre se quedó con el aparato de la UCR cordobesa y el acompañamiento de dirigentes nacionales que no ocultan tensiones con el gobierno nacional ("Pido disculpas por lo que no supimos consensuar", dijo el dirigente con el resultado sobre la mesa).

Precisamente, Carrió, quien anoche acompañó a Negri, aludió a esa interna: "En el seno de Cambiemos ganó la decencia. Muchas gracias al pueblo cordobés, perdón por las metidas de pata (por sus polémicos dichos sobre De la Sota)".

Además, y como todos los dirigentes opositores, Negri se quejó de la Boleta Unica de Sufragio (BUS), el sistema utilizado en los comicios cordobeses.

En tanto, Unidad Ciudadana (UC), que proponía a la Gobernación a Pablo Carro, había bajado semanas atrás su propia lista por orden de Cristina debido a la baja perspectiva de triunfo que le auguraba las encuestas.

Paralelamente, Martín Llaryora (37,5 por ciento de los votos), el postulante de Hacemos por Córdoba, vio allanado el camino hacia la Intendencia de la ciudad capital, por delante de Luis Juez (Córdoba Cambia, 19,7 por ciento) y Rodrigo de Loredo (UCR, 17,6 por ciento).

En la previa al escrutinio, en el entorno de Juez y De Loredo llegaron a hablar de "operaciones" en la difusión de bocas de urna para posicionar al diputado nacional y ex intendente de San Francisco.

La de ayer fue la décima elección provincial desde el retorno de la democracia. Hasta ahora, sólo Eduardo Angeloz (UCR) y De la Sota habían gestionado Córdoba durante tres períodos.

proyección. Schiaretti celebró un aplastante triunfo que potencia su influencia política más allá del territorio cordobés.

Posicionado

El senador nacional Miguel Pichetto felicitó a Juan Schiaretti y destacó que se consolida como "el principal conductor de Alternativa Federal". En tanto, Roberto Lavagna, perfilado como candidato a presidente, felicitó por teléfono a Schiaretti y dijo: "Premiaron tu seriedad y trabajo". Lo propio hizo Omar Perotti, postulante a gobernador de Santa Fe (PJ): "Felicitaciones a Schiaretti y a Martin Llaryora por la gran elección".