Consultado sobre las declaraciones del diputado nacional de Cambiemos Lucas Incicco, quien, en referencia al caso de los cuadernos de las coimas, sostuvo que "los argentinos estamos hartos de la impunidad y la injusticia", el también diputado Marcos Cleri (FpV) dijo "compartir la inquietud" del referente del PRO, pero le recomendó "mirarse al espejo" porque "desde el presidente para abajo, en este gobierno hay muchos funcionarios y dirigentes involucrados" en hechos del semejante tenor.

"Comparto la inquietud del amigo Incicco; pero cuando los referentes del oficialismo hablan de corrupción, tienen que mirarse al espejo, porque desde el presidente para abajo, en este gobierno hay muchos funcionarios y dirigentes involucrados en hechos que no se basan justamente en supuestas fotocopias de un supuesto cuaderno", devolvió ayer el legislador justicialista.

"Incicco dice que está cambiando un paradigma y que no hay más impunidad para nadie, pero su mirada es muy sesgada, porque lo cierto es que se viene apuntando y persiguiendo a la oposición mientras se silencian los casos que involucran a oficialistas", añadió Cleri.

Al respecto, puntualizó: "No son pocos esos casos: los Panamá Papers y las off shore, el Correo Argentino, (el titular de la AFI) Gustavo Arribas y el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, el (ex) ministro (de Energía, Juan José) Aranguren favoreciendo a sus empresas, el ministro (de Agroindustria, Luis) Etchevehere y el bono de la Sociedad Rural, la vicepresidenta (Gabriela) Michetti y el lavado de activos, el ministro (de Trabajo, Jorge) Triaca y su empleada doméstica, los aportantes truchos para la campaña en provincia de Buenos Aires, y estos son solamente, y no todos, los de los últimos años", señaló el diputado nacional por Santa Fe.

"Pero además —siguió— Incicco puede fijarse en nuestra provincia y preguntar por Miguel Del Sel y el intendente de Funes Diego Barreto por el financiamiento de sus campañas, o por los Corral Papers en la ciudad de Santa Fe. Entonces, lo que afirman suena a una proyección psicológica de lo que son ellos", continuó.

Trabajar por la verdad

"Acá no se trata de justificar la corrupción de unos apuntando contra la corrupción de otros. Sí se trata de trabajar seriamente para de verdad terminar con la impunidad, fortaleciendo a la Justicia para que investigue seriamente y más allá de colores políticos", agregó.

"Lamentablemente hoy estamos muy lejos de eso, porque son cada vez más evidentes y vergonzosas las maniobras judiciales, mediáticas y políticas para estigmatizar y demonizar a Cristina Kirchner y todo lo que tenga que ver con nuestro espacio político", expresó el dirigente santafesino.

"Y lo más grave es que estas maniobras de realizan con la intención de ocultar las consecuencias económicas y sociales del brutal ajuste que está impulsando el gobierno de Mauricio Macri", resaltó.