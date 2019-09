El presidente del Grupo América, Daniel Vila, denunció públicamente que el presidente Mauricio Macri lo presionó para que su empresa Arlink, proveedora de acceso a internet de Supercanal, devolviera el espectro (la frecuencia de la señal del canal que posee para brindar distinto tipo de servicios) al Estado.

Vila hizo fuertes declaraciones durante una entrevista que mantuvo con Alejandro Fantino en el programa Animales Sueltos y allí detalló que "estábamos en una situación de conflicto. Había unas medidas judiciales que paralizaban el espectro y él me pidió que se lo reintegrara, que se lo devolviera, porque lo tenía comprometido con Clarín".

"Le dije que no podía. Finalmente le entregué un papel firmado donde decía que yo desistía de esas medidas judiciales y él se comprometió conmigo a guardarlo y presentarlo solamente el día que yo vendiera mi empresa. Cosa que no hizo", agregó.

"No solamente tengo los whatsapps, sino que saqué fotocopias y capturas telefónicas y las he hecho certificar por escribano".

En su relato, el empresario señaló que "como no lo hizo, presentó ese documento judicial antes de tiempo, los abogados de la empresa tenían sus reaseguros y evitaron que ese espectro volviera al Estado. ¿Qué hizo ahí el presidente? Lo mandó al ministro Aguad (extitular del Ministerio de Comunicaciones) a meterme una denuncia penal".

"Cuando le devolví el espectro, me mandó un Whatsapp diciéndome que ya le había dado instrucciones al Procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal", concluyó.

"Eso no es sólo meterse con la libertad, en este caso con la mía, sino también inmiscuirse en el Poder Judicial, cosa que está prohibida porque vivimos en una República donde los poderes son independientes".

Cuando Fantino le comentó que sus declarciones podrían acarrearle inconvenientes y podía ser citado de oficio, Vila tue tajante: "No tengo problema. No solamente tengo los whatsapps, sino que saqué fotocopias y capturas telefónicas y las he hecho certificar por escribano", afirmó.

En otra parte de la entrevista se refirió a su actual relación con Macri y allí Vila indicó: "Nunca más volví a intentar acercarme a Macri, porque uno en la vida tiene que tener límites y los míos son: no me meto con la familia de nadie, ni con la libertad de nadie. Cuando alguien se mete con mi libertad o mi familia, para mi pasó el límite".

También fue consultado sobre cómo veía la situación del país y allí opinó: "Veo todo con preocupación, con la esperanza de que pueda cambiar, y lamentando el tiempo perdido. Los argentinos somos especialistas en perder el tiempo y oportunidades, los últimos 70 años hemos perdido oportunidad tras oportunidad. En este gobierno perdimos una enorme oportunidad porque, más allá de quién votó y quién no votó a este presidente, todos le depositamos la confianza".

"Estaba convencido -continuó Vila en su análisis- de que Macri podía cambiar las cosas; deposité la confianza en Macri. La palabra no es desilusión, no me siento desilusionado, me siento defraudado por este gobierno. La diferencia no es menor, cuando te defraudan te quitaron algo que por derecho te correspondía. Siento que este gobierno a todos nos quitó algo que por derecho nos correspondía: que no hubiera tantos pobres, que no hubiera tanto hambre, que hubiera mejor enseñanza, mejor salud, porque teníamos el derecho y para eso le depositamos la confianza".