El falso abogado y espía Marcelo D'Alessio sumó ayer un nuevo pedido de procesamiento tras una presentación que realizó la fiscal federal Alejandra Mángano, en el marco de una causa iniciada por Carlos Stornelli para despegarse la supuesta extorsión realizada al empresario Pedro Etchebest.

Mángano realizó la presentación ante el juez federal Julián Ercolini,

dentro de la causa que comenzó el propio Stornelli quien sostuvo que D'Alessio usó su figura para extorsionar al empresario. Si bien el fiscal no desconoció al falso abogado dijo ser ajeno a la maniobra.

Para pedir el procesamiento de D'Alessio se basó en un artículo del código penal que prevé penas al que "defraudare, con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros empleados públicos".

El expediente que tramita Ercolini sólo se limita a esa intención del fiscal. La denuncia propiamente dicha del empresario Etchebest es llevada adelante por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla y le valió la prisión a D'Alessio y la citación a Stornelli a indagatoria, a la que se negó seis veces.

La situación llevó al juez de Dolores a declararlo en rebeldía. Ante la reiteración de la negativa se iniciaron sumarios en la Procuración que por estos días deberían tener una definición.

El caso puso en evidencia maniobras de espionaje y extorsión urdidas a través de una densa red integrada por funcionarios judiciales, legisladores, espías, jueces y empresarios que se entrecruzan casi a diario en operaciones y batallas mediáticas y judiciales.

Uno de esos cruces fue la utilización de escuchas a detenidos en el Penal de Ezeiza, donde extrañamente se filtraron diálogos de ex funcionarios kirchneristas detenidos con dirigentes del sector. Conocida como Operación Puf pasó a ser motivo de investigación porque en esos diálogos supuestamente se adelantaba lo que sucedería en el juzgado de Dolores.

Esa investigación está en manos del juez federal Claudio Bonadio y uno de los investigados es Juan Ramoss Padilla, camarista y padre del magistrado de Dolores.

Hace un par de semanas se presentó ante el juzgado de Bonadio pidiendo que el juez lo interrogue y días atrás insistió. "Le pido a SS, Bonadio, me cite a prestar declaración indagatoria, tengo derecho a defenderme de lo que me acusa, y de deje de investigarme. Me despejo de todo privilegio. Sólo me defenderé, tendrá que escucharme. Es mi derecho", dejó asentado Ramos Padilla.

El jueves pasado Andrés Albor, el abogado de Juan Ramos Padilla, sufrió un robo. Cuando estaba detenido en un semáforo y tras romperle la ventanilla de su vehículo le llevaron el morral en el que estaba su computadora personal y un pen drive con información de la Operación Puf.

La investigación de ese robo ya determinó que la moto involucrada no actuó sola. El análisis de las cámaras de seguridad permitió establecer que venía otra moto y un auto en apoyo, junto a los agresores que cometieron el ataque sobre el auto de Albor.