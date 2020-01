El operador judicial y actualmente encarcelado Marcelo D'Alessio advirtió que si habla "se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo" y contra la ex presidenta Cristina Fernández. Al mismo tiempo, le pidió al magistrado federal Alejo Ramos Padilla que le otorgue la prisión domiciliaria.

Desde el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, el falso abogado lanzó: "Si yo hablo, se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo, más las causas que tiene la ex presidenta".

El operador judicial no quiso precisar cuáles son esos expedientes para no "entorpecer" la investigación de los mismos, pero confirmó que el de los cuadernos se caería del todo en caso de que él prestara su declaración.

Y agregó: "Tengo datos, presenté los datos, si los tiene (el juez) ya debería haber una lluvia de nulidades pedidas para la ruta del dinero K, para la obra pública, para el GNL".

D'Alessio se encuentra detenido desde hace casi un año, acusado de integrar una banda que realizaba operaciones ilegales de inteligencia y se dedicaba a la extorsión. El fiscal federal Carlos Stornelli está procesado en la misma causa.

D'Alessio también le solicitó a Ramos Padilla que le conceda la prisión domiciliaria: "Le estoy pidiendo que me ponga una tobillera y que pueda estar esta semana en mi casa con mis hijos, porque no doy más. Jamás me profugaría, jamás entorpecería la causa. Tengo mucho para aportar, no sólo en mi causa".

Pese a que el magistrado no lo consideró como imputado colaborador o arrepentido, D'Alessio elogió a Ramos Padilla y afirmó que el juez "tiene los cojones bien puestos y sabe", al tiempo que destacó que "se bancó que le quisieran sacar la causa" para trasladarla a la ciudad de Buenos Aires.

Paralelamente, el falso abogado detalló que conoció a Stornelli, también procesado en la causa, "el 5 de noviembre de 2018 por pedido de (el periodista) Daniel Santoro para que vaya a hacer una suerte de testimonial sobre su libro".

"Lo vi cuatro veces y la verdad es que no me gustó", manifestó el operador judicial, al tiempo que relató que el fiscal le había pedido que "manipule al abogado (Rodrigo González) para que haga declarar a (Leonardo) Fariña" y, días más tarde, que "le haga una cámara oculta al letrado (José Manuel) Ubeira".