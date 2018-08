Dalbón: "Ninguna declaración vincula a Cristina con la plata"

Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la senadora Cristina Kirchner, resaltó ayer que "ninguno" de los "arrepentidos" que declararon en la causa sobre el presunto pago de coimas en la obra pública "menciona" a la ex presidenta "dentro de una maniobra delictiva", mientras continuaban los allanamientos sobre sus propiedades.

Ayer, distintas fuerzas de seguridad y miembros de la Afip reanudaron el allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadio en la casa que la senadora tiene en la ciudad santacruceña de El Calafate, que había comenzado el viernes al mediodía y se había suspendido por la noche.

Mientras los uniformados de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura retomaban las inspecciones en la propiedad ubicada sobre la calle Padre De Agostini, Dalbón volvió a cuestionar al juez, al que acusa de estar "llevándose por delante el derecho", y defendió la "inocencia" de la ex presidenta en la llamada "causa de los cuadernos".

"Quizá puedan meterle en la cabeza a la gente que aquí hubo actos de corrupción, no voy a decir que no los hubo porque no lo sé. Lo que sí sé es de la inocencia de Cristina. Ninguno de los empresarios y funcionarios menciona a Cristina dentro de una maniobra delictiva, nadie", subrayó el letrado.

El abogado sostuvo que "es mentira que Cristina Fernández de Kirchner tenga que ver con la obra pública, que hayan habido bolsos y se los haya llevado Cristina".

"No surge de ninguna declaración de funcionarios ni de empresarios que vincule a Cristina con la plata", agregó el abogado en referencia a quienes se presentaron ante el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli para pedir que se los acepte como imputados colaboradores o "arrepentidos".

El letrado sostuvo que "los allanamientos fueron una farsa" y calificó como "una vergüenza" que no se le permitiera al otro abogado de la ex mandataria, Carlos Beraldi, presenciar el procedimiento que también se hizo el último jueves en el departamento del barrio porteño de Recoleta.

Dalbón se expresó así en momentos en que se desarrollaba la segunda jornada del allanamiento en la casa de la ex presidenta en El Calafate, donde los investigadores se abocaron a analizar el subsuelo de la propiedad, luego de las seis horas que había demandado registrar el resto del inmueble en la tarde del pasado viernes.

Además de los efectivos de las tres fuerzas y los miembros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), también había en el operativo perros entrenados para allanamientos y distintos elementos de tecnología para revisar paredes, techos y suelos.

A diferencia de lo sucedido en la primera jornada del procedimiento, en el acceso al predio de la calle Padre De Agostini no hubo ayer militantes kirchneristas.

La casa de El Calafate, en la que falleció el ex presidente Néstor Kirchner en octubre de 2010, es la tercera propiedad de la líder de Unidad Ciudadana que es allanada en el marco de la denominada causa de los cuadernos.

Mientras tanto, la ex jefa del Estado permanecía en la ciudad de Buenos Aires en el departamento de su hija Florencia Kirchner, en el barrio de Constitución, luego de que su inmueble de Recoleta fuera allanado el pasado jueves durante 13 horas.

Además del operativo en el edificio de Uruguay y Juncal, la Policía Federal y la Afip habían registrado la casa ubicada en Mascarello 443 en la ciudad santacruceña de Río Gallegos.

Todos los allanamientos se dieron en el marco de la causa por el presunto pago de coimas en la obra pública durante la gestión del kirchnerismo ordenados por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº11, quien el último miércoles había recibido la autorización del Senado para proceder con las medidas de prueba en los domicilios de la líder de Unidad Ciudadana.

"Es una operación de inteligencia"

Dirigentes del Frente para la Victoria aseguraron ayer que la causa por presunto pago de coimas en la obra pública durante el gobierno anterior es "una operación de inteligencia" que forma parte de "un show para tapar todo lo que está pasando en la economía".

La senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti y el diputado por la provincia de Buenos Aires Rodolfo Tailhade cuestionaron así la causa conocida como "cuadernos de la corrupción", en la que empresarios y ex funcionarios declararon en contra de la administración kirchnerista bajo la figura del imputado colaborador o "arrepentido".

"Es un show para tapar todo los que está pasando en la economía. Si se buscara la verdad, por supuesto que (el juez federal Claudio) Bonadio no tendría que ser el juez" de la causa, sostuvo Fernández Sagasti, compañera de bloque de la ex presidenta Cristina Kirchner en el Senado.

La mendocina cuestionó que no se haya permitido a los abogados de la líder de Unidad Ciudadana presenciar el allanamiento en el departamento de Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta.

Consultada sobre si dialogó con senadores de otras bancadas, luego de los allanamientos, sobre el rechazo al pedido de la ex mandataria para que se le permitiera a legisladores participar como veedores de los operativos, la cordillerana contó: "Hablé con algunos colegas, sobre todo del Peronismo Federal, y se pusieron a disposición".

Por su parte, Tailhade le apuntó a la AFI, entidad que según él "está puesta al servicio del espionaje político y las operaciones contra opositores".