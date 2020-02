Daer descarta la cláusula gatillo de actualización salarial

El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, dijo ayer que el esquema que dominará las negociaciones salariales de este año será el método de “las revisiones”, para ir “readecuando el salario a la realidad económica de cada uno de los sectores y actividades”. Con esta afirmación, el sindicalista rechazó a la “cláusula gatillo” como herramienta para la actualización de salarios en 2020.

Daer, quien el jueves almorzó en la Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández, contó ayer que conversó “de todo” con el jefe del Estado sobre “estos 60 días de gobierno”.

“Conversamos de todo: de la baja de la inflación, de los precios y del apoyo recibido de parte de países europeos en el tema de la negociación de la deuda externa, que para todos es un tema trascendental”, señaló Daer, jefe del sindicato de la Sanidad.

En relación a la deuda, el sindicalista aseveró que “ni el país, ni la sociedad ni el gobierno están en condiciones de pagar y de afrontar la deuda con el sacrificio imposible de hacer para todo el pueblo argentino”.

Además, contó que Fernández “se mostró optimista con la marcha de las negociaciones; por supuesto, con la prudencia que el tema requiere”.

Respecto de las paritarias de este año, Daer explicó que “la cláusula gatillo estaba en solo 11 convenios” y que “lo que hay que seguir teniendo son revisiones, que van a ir readecuando el salario a una realidad económica, y a la de cada uno de los sectores y actividades”.

“Esto va a permitir no perder ingreso, no perder poder adquisitivo, y poder llevar un control también, para que lo logrado en cada paritaria no termine yendo a precios”, precisó uno de los secretarios generales de la CGT.

En ese marco, insistió con que “las revisiones van a ir readecuando el salario a una realidad económica”, y advirtió que “se tiene que tener en cuenta que no se puede tomar un mecanismo o un método de negociación universal”.

En cuanto al sistema de sumas fijas, Daer dijo que ese instrumento “no es incompatible con otras negociaciones salariales” y recordó que “sirvió para intentar sacar adelante a todos los que estaban más postergados, con salarios muy bajos”.

En tanto, Daer destacó la baja en el nivel de inflación, que pasó de 3,7% en diciembre a 2,3% en enero, según anunció anteayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

“Por suerte, el índice conocido ayer fue a la baja, y esperemos que se sostenga esta baja. En ese sentido, hay que tener ese equilibrio”, remarcó Daer.

Por último, aclaró que la posibilidad de un paro “no está ni en carpeta” y señaló: “Solo se pensaría en algo así si hay un cambio de rumbo como el que tuvo el gobierno anterior; ahora estamos en el rumbo de ir y mitigar los efectos terribles de la pobreza generando desarrollo sustentable”.