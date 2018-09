Dady Brieva: "No voy a hablar más de política en la televisión"

El actor y humorista Dady Brieva estuvo anoche con Luis Novaresio y se refirió a la reacción que generaron sus declaraciones respecto de que el país debería "pasarla mal" para que nadie volviera a votar a Cambiemos. Anunció entonces como una "firme promesa" que no va a "volver a hablar de política en la televisión abierta".

"En mi vehemencia de querer ser contundente, pisé el palito, tendría que haber dicho 'háganse cargo de lo que votaron'", dijo y agregó: "Nunca podría haber dicho algo como pegarme un tiro en el pie. Pero la estrategia del enemigo es tomarlo literal".

Algunas de las principales frases de Dady con Novaresio:

>> "Vine a hacer la firme promesa de no volver a hablar de política en televisión abierta, porque se baratea la importancia que tiene dar la opinión en un lugar donde se hace caramelera surtida".

>> "Lo peor que hicieron fue que rompieron el manual de procedimiento. Bombardearon la escuela. Se metieron con mis hijos. Sacaron por las redes a qué colegios iban mis hijos. Los expusieron".

>> "Es porque soy K. Está bueno que no me quieran. Porque a mí tampoco me caen simpáticos. Peor no nos hagamos los Corea del Centro, los cool".

>> "No me corran por izquierda. Yo quiero que todo el mundo viva bien y vivo en Puerto Madero. Tengo plata y la hice trabajando. Me lo merezco".

>> "El Pro no le dio a Miguel Del Sel todo lo que se merece".

>> "Una cosa son los bolsos de López, otra lo que dice Pablo Echarri".

>> "A la gente no le interesa que la Justicia sea justa, la gente la quiere ver muerta".





Sobre Cristina Kirchner