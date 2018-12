Dady Brieva, sobre el kirchnerismo: "¿Y si no se robaron todo?"

El actor y humorista Dady Brieva cuestionó la gestión del actual gobierno y defendió la tarea realizada por Néstor y Cristina Kirchner como presidentes. Y en ese sentido, relativizó las acusaciones y denuncias por corrupción al afirmar que hasta ahora no logró probarse nada.

Con ironía, Brieva recordó los procedimientos encabezados por el fiscal Guillermo Marijuan cuando ordenó diversas excavaciones en campos pertenecientes a Lázaro Báez en Santa Cruz. "Cavaron pozos allá en el sur. Mirá si los hubiesen utilizado para hacer pozos petroleros, ahora tendríamos petróleo. Pocearon todo y no consiguieron nada. ¿Y si no se robaron todo?", se preguntó durante una entrevista con Luis Novaresio en LNE.

Del mismo modo, insistió con una figura bastante polémica, al comparar la búsqueda del dinero de la corrupción con la de un cuerpo. "No encontraron el cadáver. Si no hay cadáver, no hay homicidio", agregó.

Dady Brieva / A24