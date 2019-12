Dady Brieva: "Cristina te pelea con un escarbadientes"

"Alberto Fernández es bien peronista y Cristina Kirchner te pelea con un escarbadientes", dijo el actor Dady Brieva al hacer una evaluación de dupla que gobierna hace una semana los destinos del país. El exMidachi incluso manifestó cuál sería el objetivo del gobierno peronista que asumió el 10 de diciembre: "Nuestra obligación es hacer un gobierno contundente para quedarnos 12 años".

El cómico opinó sobre las recientes medidas del gobierno nacional, de la grieta y también afirmó: "Los peronistas son todos buenos si están bien dirigidos, el capitán es Alberto y CFK es una gran vicepresidenta. Si Perón hubiese tenido una hija, hubiera sido ella".

"No hace falta que el gobierno de Alberto sea k, es peronista. El Frente de Todos es como una gran familia, donde están todos los tíos, aún los borrachos, pero hay medios que quieren meter a Cristina como el origen de todo males", manifestó.

En un reportaje con Luis Novaresio, el actor ponderó las primeras medidas económicas: "Se empezaron a bajar los medicamentos, le dieron bonos a los jubilados y en los bienes personales antes se le daba un premio al que tenía la guita afuera y ahora por lo menos va a pagar. Igual, va a ser muy difícil si los medios siguen manejando la agenda de esta manera".

También habló sobre las reacciones que tuvo la actualización de las retenciones a productos del agro. "El sábado fue el campo y es el campo. Todos los periodistas dijeron que 'empezamos mal porque no se consultó'. Osde me hizo 6 aumentos y el último del 12% por un decreto, nunca me consultaron y nunca vi que ninguno de los clientes que fueran a parar sanatorios. Va a ser un trabajo y un esfuerzo. Se va a tener que laburar seria y firmemente", agregó.

Sobre Alberto Fernández, Dady dijo estar conforme con el presidente y a Cristina Kirchner la definió como una" yegua que te pelea con un escarbadientes. El liberalismo puede volver si nosotros hacemos un mal gobierno. Por eso es nuestra obligación hacer un gobierno contundente para quedarnos 12 años. Los peronistas son todos buenos si están bien dirigidos, el capitán es Alberto y CFK es una gran vicepresidenta. Si Perón hubiese tenido una hija, hubiera sido ella, porque fue ella la que habló del frente patriótico el 16 de abril de 2016".