El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, recibió ayer en Rosario a la líder del GEN, Margarita Stolbizer, con el objetivo de profundizar una alianza política de perfil progresista que, al mismo tiempo, abone la construcción de un espacio político en todo el territorio argentino con el objetivo de romper la polarización entre el macrismo y el kirchnerismo.





La reunión destinada a sumar fuerzas, que concluyó pasado el mediodía y tuvo como escenario el céntrico hotel De la Cité, contó también con la participación de dirigentes de las distintas fuerzas que le dan cuerpo al Frente Progresista (FPCyS), entre ellos el titular del Partido Socialista (PS) nacional y precandidato a gobernador, Antonio Bonfatti, y la intendenta Mónica Fein.

"Hay una gran voluntad de muchos dirigentes de distintos partidos, además de la necesidad y una expectativa de un amplio sector de la sociedad, de que surja una alternativa a la polarización entre el macrismo y el kirchnerismo. Es indispensable para el futuro de la Argentina", enfatizó Lifschitz.

Respecto de esa opción, que actualmente alimenta una eventual precandidatura presidencial del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, el socialista aclaró: "No sólo hay que pensar en dirigentes políticos sino en muchos referentes de la sociedad civil que quieran sumarse y aportar a un proyecto amplio, que pueda construir una alternativa confiable para los argentinos y que genere expectativas y esperanzas".

Por eso, el mandatario provincial habló de la construcción de una alternativa "más amplia que el progresismo, pero con una propuesta programática que vuelva a poner al país en el camino del desarrollo, la inclusión, el crecimiento de la economía y la justicia social".

Al tiempo que continúa analizando su posible postulación a diputado provincial, el jefe de la Casa Gris, que ya dijo que esperará hasta último momento para tomar una decisión en ese sentido (el cierre de listas es el 22 de febrero próximo), se muestra como un ingeniero de ese tercer espacio a nivel nacional.

En ese rol, y además del encuentro con Stolbizer, el socialista ya hizo lo propio con Lavagna —en Cariló y en la Capital Federal—, el ex jefe del Estado Eduardo Duhalde, Ricardo Alfonsín (UCR), los potenciales precandidatos a jefe de Gobierno porteño Matías Lammens y Rodolfo D'Onofrio (presidentes de San Lorenzo y River Plate, respectivamente), Victoria Donda (Somos) y Humberto Tumini (Libres del Sur).

A su turno, Stolbizer aclaró su posición en el escenario político nacional: "No ingresamos a Alternativa Federal (Sergio Massa, Juan Schiaretti y Miguel Pichetto). En tal caso, estamos conformando la identidad de una opción progresista que, en algún momento, pueda discutir o no. No descartamos sentarnos a dialogar con quienes se encuentran hoy en ese lugar".

"Es imprescindible discutir un proyecto de país. Lamentablemente, la campaña electoral se registra en un contexto de profunda angustia para los argentinos, que vienen sufriendo el fracaso del gobierno (de Mauricio Macri)", agregó.

Acerca de en qué lugar ubicaba a Lavagna, la ex diputada nacional subrayó que "él tendrá que definir, porque hasta podría ser una prenda de unidad en algún momento, no hay que descartar eso". Y añadió: "Tampoco creo necesario anteponer las personas a los proyectos".

Asimismo, la titular del GEN hizo hincapié en la necesidad de "tomar la marca del socialismo gobernando Santa Fe para llevarla al plano nacional". En ese sentido, y posando la lupa sobre la provincia, confirmó que para las próximas elecciones se presentarán como Frente Progresista.

Por su parte, Lifschitz insistió en que, pese que no resulte una "tarea fácil", evalúa encabezar una lista en conjunto para la Legislatura santafesina con el propósito de materializar una reforma de la Constitución provincial, su estandarte de gestión.