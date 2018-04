El gobernador Miguel Lifschitz presentó en Rosario el anteproyecto de reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe a referentes de los partidos políticos con representación parlamentaria, basado en tres ejes principales: el aspecto institucional, las modificaciones electorales y los nuevos derechos ciudadanos. Entre las principales reformas a considerar se encuentran la autonomía municipal, implementar el ballottage en las elecciones a gobernador y limitar a dos períodos de cuatro años todas las gestiones de los funcionarios y legisladores electos.

Lifschitz adelantó que en los próximos días se harán "retoques al proyecto a partir de las sugerencias recibidas, y en el curso de la semana que viene se va a presentar oficialmente en la Legislatura para que tenga tratamiento parlamentario".

El gobernador señaló que está "convencido de que este 2018 es el año propicio para avanzar", ya que no se debe mezclar con las discusiones electorales. "Espero que haya madurez de la dirigencia política para ponernos de acuerdo en que este debe ser el año. No existe el momento ideal, los períodos electorales no son apropiados porque se cruza con otros temas, hay otros problemas como la economía, las tarifas, la inseguridad, la sequía... Siempre hay problemas pero tenemos que animarnos, llevamos mucha demora, somos la única provincia junto a Mendoza que no reformamos la Constitución en la democracia", sostuvo.

Destacó que "una Constitución consagra derechos de aquí para adelante" y llamó a la dirigencia a ponerse "de acuerdo con las cosas que queremos preservar para nosotros y también para nuestros hijos".

"También estamos atrás de la Constitución nacional", afirmó, y puntualizó que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, "dijo que Santa Fe está en mora constitucional. La Constitución actual de la provincia es inconstitucional porque en algunos puntos va contra la Carta Magna de la Nación, por eso hay que modificarla".

Los principales puntos del anteproyecto de reforma constitucional incluye los siguientes temas:

► Aspectos institucionales

establecer el Consejo de la Magistratura;

consagrar la autonomía a los municipios, lo que permitiría a cada ciudad, por ejemplo, "elegir concejales por distrito, tener un viceintendente o instaurar el presupuesto participativo", indicó Lifschitz;

extender los mandatos de los presidentes comunales de dos a cuatro años;

reconocer el nuevo Sistema Penal provincial, que "no está contemplado en la Constitución";

establecer que las empresas de servicios públicos (como EPE y Aguas Santafesinas SA) y la Caja de Jubilaciones permanezcan en manos de la provincia, de manera de evitar que puedan ser privatizadas o nacionalizadas. "Si hubiera figurado en la Constitución provincial que el Banco de la Provincia de Santa Fe debía quedar en manos del Estado no lo hubiéramos perdido, no se podría haber privatizado. Hoy todos lamentamos no tener un banco en manos de la provincia, lo sufren los productores, los empresarios, los trabajadores públicos", sostuvo el gobernador;

incorporar el referéndum y el plebiscito.

► Reformas electorales

introducir la figura del ballottage, lo que permitiría que en elecciones parejas —como las que consagraron gobernador a Lifschitz— "el sistema le dé mucha más legitimidad" a quien finalmente sea consagrado en las urnas;

limitar todas las reelecciones, con lo que el gobernador, los intendentes, los concejales, y diputados y senadores provinciales solamente podrían ejercer dos períodos de cuatro años consecutivos;

instaurar el sistema d'Hont en el reparto de cargos de las elecciones para diputados provinciales;

consagrar la paridad de género en las listas.

► Nuevos derechos ciudadanos