Cruje Cambiemos: se rompió la alianza en Córdoba

El despacho del jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue ayer el escenario desde el cual se montó "la solución Córdoba". El diputado nacional, Mario Negri (UCR), y el intendente de Córdoba, Ramón Mestre (UCR), competirán con listas separadas por fuera de la coalición Cambiemos en las elecciones provinciales del 12 de mayo, luego de haber fracasado los intentos de unidad de cara a los comicios internos que debían realizarse el domingo próximo.

Negri y su candidato a intendente de la ciudad de Córdoba, Luis Juez (Frente Cívico) comunicaron a la Junta Electoral que retiraban sus precandidaturas de las internas, y también solicitaron la "desafectación" de la estructura de Cambiemos para poder inscribir un frente electoral por afuera de la coalición, pedido que la justicia electoral resolvió favorablemente.

De esta manera, la lista que lleva la fórmula Negri-Héctor Baldassi (PRO), y de Juez para la intendencia capitalina, será inscripta el miércoles como una nueva alianza.

Según publicó Infobae, con la presencia del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, como máxima autoridad radical, y el presidente del bloque de Cambiemos en la Cámara de Senadores, Luis Naidenoff; además del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta; el presidente del PRO, Humberto Schiavoni; y los representantes de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin, la Mesa Nacional de Cambiemos legitimó la división en la provincia que fue decisiva para la victoria de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de 2015. "Y el presidente Mauricio Macri entró a saludar a cada uno de los presentes, pero no intervino en la discusión", publicó Infobae.com.

Tras más de dos horas de reunión, y ante la imposibilidad de acuerdos entre Negri y Mestre, la mesa de Cambiemos autorizó a que ambos compitan en fórmulas separadas.

Hasta el momento, que Negri y Mestre vayan por separado a enfrentarse por la gobernación de la provincia mediterránea "aliviará el camino a la reelección del peronista Juan Schiaretti para otro mandato como gobernador cordobés", interpretan algunos observadores del tablero político cordobés.

Mestre eligió Twitter para intervenir públicamente. Sólo señaló: "Expectante de conocer si al PRO nacional realmente le interesa la voluntad de cambio como a la gran mayoría de los cordobeses. Desde acá, estamos más que convencidos que el fin de los 20 años de populismo en la provincia de Córdoba va a llegar".

De acá en más queda por dilucidar quién quedará con el "sello" de Cambiemos. Un vocero de Juez manifestó a que "la lista de Cambiemos no puede ser inscripta porque no tiene los avales de la mayoría de los partidos que la integran", no obstante el PRO aún no se expidió al respecto.

El secretario general del radicalismo, a cargo de la Presidencia del Comité Provincial de la UCR, Alberto Zapiola, a pesar de la conflictiva realidad política en la coalición, consideró que "Mestre sigue siendo precandidato de Cambiemos" para la gobernación de Córdoba.

Al final del encuentro de la Mesa Nacional, se suscribió un documento en el que se instó a mantener la unidad, pese a que todos ya saben que no será posible. "Vamos a agotar todas las instancias para encontrar acuerdo y llevar una fórmula competitiva. Y si no es posible, cada partido decidirá", indicó uno de los participantes del cónclave. "Como el cierre de listas es el miércoles, las chances son muy bajas. Quizá Negri inscriba su fórmula usando la estructura de partidos provinciales", agregó.